3 Games für 49 Euro bei Saturn – welche Spiele lohnen sich wirklich?

Bei Saturn gibt es aktuell eine brandheiße Gaming-Aktion. Frei nach dem Motto „3 Spiele für nur 49 Euro“ bekommt ihr auch 3 Spiele für 49 Euro. Es ist so simpel wie eingängig. Die Aktion ist bereits gestartet – sie gilt demnach ab sofort – und endet am 1. November 2021 .

BELIEBTE NEWS

Disney Plus: Unternehmen steigt mit vier Serien in den Anime-Markt ein

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle übernehmen EP-Teiler aus Schwert und Schild

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle machen großen Rückschritt bei TM-Nutzung

Marvels Guardians of the Galaxy 3: Will Poulter wird zu Adam Warlock

GTA The Trilogy: Systemanforderungen geleakt, sind verhältnismäßig hoch!

The Forest 2 Releasetermin: Wann erscheint Sons of the Forest?

Cheats für GTA 5: Alle Codes für Unsterblichkeit, Waffen und Fahrzeuge

Sons of the Forest: Story, Gameplay, Release – Alles was wir über The Forest 2 wissen

Diese 8 Gaming-Monitore erscheinen 2021 mit HDMI 2.1, 144 Hz und 4K

PS5 kaufen im Oktober 2021: Otto und Co. – Wo kann ich die Konsole bestellen?