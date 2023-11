Samsung Galaxy Smart Watch 4, 5 und 6 am Black Friday günstiger!

Am Black Friday gibt es super viele Produkte, die nur an diesem Tag und der damit verbundenen Angebotswoche reduziert sind. Es ist die größte Sparaktion des Jahres und da lohnt es sich echt, einen Blick auf das gesamte Sortiment der Onlinehändler zu werfen.

Wenn euch das allerdings überfordert, habt keine Sorge. Falls ihr gerade auf der Suche nach guten Tipps seid, schaut einfach regelmäßig auf PlayCentral.de vorbei. Wir sehen uns im Vorfeld an, was sich lohnt und was nicht und sprechen dann eine Empfehlung aus.

Smart Watch von Samsung am Black Friday

Wenn ihr noch keine intelligente Uhr, eine sogenannte Smartwatch, besitzt und ihr schon länger mit der Überlegung spielt, euch eine anzuschaffen, wäre der Black Friday der perfekte Zeitpunkt. Diese Uhren mit Minicomputer sind im Rahmen des Black Fridays günstiger zu haben.

Das gilt zum Beispiel für die Smart Watch von Samsung, die Samsung Galaxy Watch oder auch Galaxy Smartwatch. Ihr spart hier vor allem aufs Modell der 5er-Reihe. Es lohnt sich also immer, sich die Vorgängermodelle anzusehen.

Die größten Rabatte findet ihr zudem auf der Samsung Galaxy Watch 4. Es ist zwar das älteste der drei Angebote, jedoch reicht die Uhr für viele als Einsteigermodell aus und sie verfügt über die meisten Features, die auch die Watch 5 oder Watch 6 hat.

Bedenkt, dass es die Smartwatches auch in der LTE-Version gibt, was euer Smartphone in gewissen Situationen überflüssig macht (zum Beispiel beim Sport).

Und wenn ihr lieber das topaktuelle Produkt benötigt, gibt es die Samsung Galaxy Watch 6 immerhin zu einem reduzierten Preis, auch wenn die Preisreduzierung hier nicht ganz so groß ausfällt.

Wie lange geht der Black Friday bei Otto?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 24. November 2023 statt. Doch die Angebotsphase bei Otto läuft vom 13. November bis zum 26. November 2023. Hier noch mal die Daten im Überblick:

Black Friday-Sale: Start am 13. November 2023

Black Friday bei Otto: Großer Black Friday am 24. November 2023

Black Friday-Sale: Ende am 26. November 2023