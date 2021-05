Resident Evil: True Director’s Cut ist die schaurigste Version des Originals

Habt ihr schon einmal was vom echten Director’s Cut gehört in puncto Resident Evil? Nicht? Dann könnte die folgende Meldung für euch interessant sein. Denn der Modder Deli295 hat aus dem Klassiker „Resident Evil: Director’s Cut“ nun einen echten Director’s Cut geschnitten und wie das aussieht, erfahrt ihr hier.

Bei der überarbeiteten Version des Originals gibt es ein paar Kleinigkeiten, die es nie in die Version außerhalb von Japan geschafft haben. Heißt also, dass die westliche Version nicht identisch ist mit dem japanischen Director’s Cut und sie deshalb nie gespielt wurde von vielen Fans. Beispiele für diese Unterschiede könnt ihr hier im Video von Kendozone ganz gut erkennen. Das Video zeigt sogar den Unterschied zur ursprünglichen Version, also dem Nicht-Director’s-Cut:

Resident Evil: True Director’s Cut via Patch spielbar – alles uncut!

Doch Deli295 schafft nun Abhilfe mit seinem True Director’s Cut. Er hat also die westliche Version von „Resident Evil: Director’s Cut“ genommen und sie mit ein paar Extras geschmückt. Diese wurden teils aus dem japanischen Original entnommen. Dazu kommen Kleinigkeiten aus frühen Demos und Beta-Releases. Als Beispiel enthält die Version eine verlängerte Version des notorischen Intros mit echten Schauspieler*innen. Außerdem gibt es folgende Beispiele:

Verlängertes Intro mit gecancelten Szenen

Farbiges Intro (was wir allerdings in der deutschen Fassung schon hatten)

Szene, in der etwas mit Blut an die Wand geschrieben wurde aus der japanischen Trial-Version

Soundtrack aus der Beta-Version (wenn Barry auf Jill trifft) oder gar anderes „Save Room“-Thema

und mehr!

Ihr bekommt mit „Resident Evil: True Director’s Cut“ also alles geboten, was jemals für das Spiel angedacht wurde. Für echte Fans ein äußerst spannendes Unterfangen. Am Ende kommt es eben auf die kleinen, aber feinen Details an.

Den Patch für die Verwandlung eures Spiels könnt ihr euch hier herunterladen.