Resident Evil 8 – Wertungsübersicht: Das sagt die Presse zu RE Village

Die Test-Termine zu Resident Evil 8 sind gefallen und so wird das Internet von Meinungen zum neuesten „Resident Evil“-Ableger überschwemmt. Wir geben euch den Überblick über die alle aktuellen Wertungen zu dem Horrortitel aus dem Hause Capcom und verraten euch mehr über Pro und Contra von „Resident Evil: Village“.

Die Wertungen zu Resident Evil 8: Village

Mit Erscheinen der Reviews zu „Resident Evil: Village“ aus dem Hause Capcom erhalten wir einen guten Eindruck davon, was uns in dem Horrorspiel tatsächlich erwartet. In unserer Review-Übersicht zeigen wir euch, wie die bisherigen Tester*innen das Games bewertet haben, was ihnen gut an RE8 gefällt und was sie lieber anders gesehen hätten.

Lobend erwähnt werden dabei insbesondere:

die Bildgewalt des Spiels

die groteske Ästhetik

die beeindruckende Atmosphäre

die technischen Aspekte, vor allem auf Next-Gen-Konsolen

die zufriedenstellende Unterhaltung

die Mischung aus Alt und Neu

die faszinierend-groteske Charaktere

Kritisiert werden dagegen:

der verstärkte Fokus auf Kampf

das weniger gutes Gunplay

die Schwächen in der Handlung (vor allem im letzten Teil der Story)

©Capcom

Metacritic-Durchschnitt (Stand: 6. Mai 2021, 7:15 Uhr)

PC: 85

PS4/PS5: 84

Xbox Series X: 82

Wertungsübersicht der Presse

Gamespot : 9/10

: 9/10 IGN: 8/10

8/10 Screenrant : 4,5/5

: 4,5/5 VG24/7: 4/5

4/5 PlayCentral : 3/5

: 3/5 GamesRadar : 3.5/5

: 3.5/5 Gamestar: 88/100

88/100 PC Gamer : 85/100

: 85/100 PC Games : 8/10

: 8/10 GamePro : 87/100

: 87/100 Trusted Reviews : 4,5/5

: 4,5/5 Windows Central : 4,5/5

: 4,5/5 Telegraph: 8/10

Unser Test zu Resident Evil Village

Auch wir durften Village bereits vor Release ausführlich testen, um schildern euch in der PlayCentral-Review unsere Meinung zu „Resident Evil 8“. Wir verraten euch darin, was das Spiel zum schönen und grausamen Grusel gleichermaßen macht.

Resident Evil 8: Village im Test – Schaurig schöner Horror unter der Lupe