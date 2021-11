Resident Evil Survivor wird dank Mod zum echten RE-Klassiker

Resident Evll für die PlayStation aus dem Jahre 1996 hat heutzutage weltweit Kultstatus erreicht und ist aus der Geschichte der Videospiele gar nicht wegzudenken. Das Survival-Horrorspiel hat sich zu einem beliebten Franchise entwickelt, das auch heute noch, ganze 25 Jahre später, auf großen Anklang findet bei der Gaming-Community. Zuletzt erschien Resident Evil 8, das mit überragenden Verkaufszahlen auftrumpfen konnte.

Aber gehen wir einmal zurück zu den Anfängen. Denn es gibt einige Ableger, die heute nicht unbedingt jeder kennt. Eingefleischte Fans dürfte Resident Evil Survivor noch etwas sagen.

Im Grunde ist „Resident Evil Survivor“ so etwas wie das erste Spin-off zur Hauptserie. Zwar war „Resident Evil: Nemesis“ ursprünglich als erstes Spin-off geplant, doch im Laufe der Entwicklung entschieden sich die Verantwortlichen bei Capcom, dass es doch zur Hauptreihe gehören müsste und so wurde aus dem Titel „Resident Evil 3: Nemesis“ im Jahre 1999, das Anfang 2020 als Resident Evil 3 neu aufgelegt wurde.

Was ist Resident Evil Survivor?

Anders kam es bei „Resident Evil Survivor“. Das ist heute weitestgehend in Vergessenheit geraten. Aber warum eigentlich? In Survivor wurde sogleich das Spielprinzip auf den Kopf gestellt. Denn anstelle der festen Kameraperspektiven wurde erstmals eine First-Person-Ansicht verbaut. Es ist ein Light-Gun-Shooter im Arcade-Stil. Verwendet wurde dafür die Light-Gun „GunCon/G-Con 45“ von Namco.

In diesem RE-Ableger, der Anang 2000 für die PlayStation erschien, schlüpfen wir in die Rolle eines abstürzenden Piloten namens Vincent Goldman. Der leidet nach dem Unfall an einer Amnesie, im Laufe des Abenteuers wird allerdings klar, dass er scheinbar für die Umbrella Corporation arbeitet. Doch es steckt natürlich viel mehr dahinter, als man es im ersten Moment annehmen würde. So lautet sein wahrer Name eigentlich Ark Thompson und er ist mit Leon S. Kennedy im Bunde.

Chronologisch ist der Ableger nach der Zerstörung von Raccoon City angesiedelt. Die Location, auf der wir uns befinden, lautet Sheena Island. Und dann geht alles seinen Lauf. Nach dem Absturz wird sich durch untote Zombiehorden und weiteren Monstrositäten geschossen und am Ende müssen wir aus der Umbrella-Basis entkommen.

Im Grunde haben wir es also mit einem Sequel zu „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3: Nemesis“ zu tun, das sich unter anderem die Modelle aus dem zweiten Teil ausgeliehen hat. Neue Modelle wie Umbrella-Spezialtruppen und ein neuer Tyrant, der Hypnos T-Type (mit wandelbaren Formen), wurden noch dazu gepackt.

Resident Evil Survivor kehrt als Mod zurück!

Das Spiel hatte einen gewissen Scham, aber konnte am Ende nicht mit den Hauptteilen mithalten, was sich auch in den damaligen Testwertungen widerspiegelte. Kennt ihr diesen klassischen Titel noch?

Das Gute ist: falls ihr dieses Spiel damals verpasst habt, könnt ihr das schon sehr bald nachholen. Denn Modder Aydin Watkins arbeitet daran, das Spiel mit einer bemerkenswerten Änderung zu versehen. Survivor soll ähnlich wie die anderen PlayStation-Klassiker feste Kameraperspektiven bekommen und so lässt es sich dann auch mit dem Controller aus der Außenansicht spielen.

Eine erste Demo ist jetzt verfügbar. Ihr könnt euch hier im Video ansehen, wie das am Ende aussieht. Und wenn die Mod dann in der Vollversion erscheint, wäre das doch der ideale Zeitpunkt, diesen längst vergessenen Titel einmal nachzuholen?