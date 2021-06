Ratchet & Clank: Rift Apart – Preload-Start heute, Größe des Spiels doch geringer?

Sony hat offiziell verlauten lassen, dass der Preload von Ratchet & Clank: Rift Apart ab sofort möglich ist. Der Preload-Startschuss ist also heute am 4. Juni 2021 gefallen. Wenn ihr eine PS5 besitzt und das Spiel schon vorab gekauft habt, könnt ihr den Download des Spiels umgehend starten.

Das ist insbesondere dann wünschenswert, wenn eine schwächere Leitung vorliegt. Ausreichend Vorlaufzeit räumt Sony uns zum Glück ein, sodass das Spiel spätestens zum Release auf der Festplatte ist und wir direkt loszocken können. Bedenkt, dass das nur für die digitale Version des Spiels gilt.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Preload und Größe des Spiels

Die Boxed-Version muss nach der Ankunft am Release vorerst installiert werden, doch sollte das insgesamt nicht allzu lange dauern, da die Daten immerhin auf der Blu-ray ausgeliefert werden und nicht erst heruntergeladen werden müssen. Wenn ihr euch das Spiel also trotzdem lieber ins Regal stellen möchtet, braucht ihr keine unnötig langen Wartezeiten zu befürchten. Der Release erfolgt am 11. Juni 2021.

Apropos Festplatte: Sogleich können wir nun bestätigen, wie groß das Spiel beziehungsweise der Download am Ende tatsächlich ausfallen wird.

Wie viel Festplattenspeicher müssen wir freiräumen, um das Spiel zu installieren? Der Vorab-Download ist rund 33,6 Gigabyte groß. Natürlich können durch einen Day-1-Patch noch ein paar Mega- oder Gigabyte anfallen. Aber der Wert unterscheidet sich erst einmal von den kommunizierten 42,18 GB. Inwiefern es dabei bleibt, werden wir zum Release sehen. Falls es Infos zu einem Day-One-Patch gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.