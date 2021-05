Ratchet & Clank: Rift Apart – Platin-Trophäe in einem Durchgang möglich und Herausforderungs-Modus angekündigt

PlayCentral konnte euch bereits berichten, dass Ratchet & Clank: Rift Apart den Gold-Status erreicht hat. Nun gibt Game Director Mike Daly weitere spannende Details zum PS5-Game preis. Dabei sollten besonders Trophäenjäger und hartgesottene Spieler aufpassen.

Platin-Trophäe in nur einem Durchgang freischaltbar

Game Director Mike Daly versichert, dass die Platin-Trophäe in einem einzigen Durchgang des Spiels freigeschaltet werden kann. Dafür solltet ihr euch aber ausgiebig mit dem Abenteuer beschäftigen, die Umgebung gut erforschen und das Upgrade-System vollständig nutzen. Das Freischalten der Platin-Trophäe sollte dann auch nicht so lange dauern, wie Daly mitteilt.

Gerade in vergangenen Ablegern haben die Entwickler von Insomniac Games gerne mal ein paar so genannte Stretch Trophies eingebaut, bei denen die Spieler länger brauchen, um sie freizuschalten. So musste beim „Ratchet & Clank“-Remake aus dem Jahr 2016 der Herausforderungs-Modus (also New Game Plus) für eine Trophäe einmal bis zum Ende durchgespielt werden.

New Game Plus: Herausforderungs-Modus wieder mit an Bord

Apropos New Game Plus: Ein solcher Herausforderungs-Modus soll in Rift Apart seine Rückkehr feiern. Darin können Spieler die Story mit größeren Herausforderungen erneut erleben. Gadgets sowie Waffenlevel und -Upgrades werden bei diesem Durchgang mitgenommen.

Ein New Game Plus ist bei „Ratchet & Clank“-Ablegern mittlerweile zur Tradition geworden. Oftmals waren sie unter verschiedenen Namen im Spiel integriert. In Rift Apart soll New Game Plus – wie auch schon im 2016-er Remake – den Namen Herausforderungs-Modus besitzen. Es kann davon ausgegangen werden, dass er nach Abschluss der Hauptstory auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet wird.