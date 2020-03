Quiz: Bist du ein echter The Last of Us-Experte?

The Last of Us

Bald erscheint The Last of Us Part 2 für die PlayStation 4 und führt die Geschichte von Ellie in einer durch eine Pilzinfektion-Pandemie verseuchten Welt fort. Doch wie gut kennt ihr euch noch mit dem Erstling der Reihe aus? Der passende Zeitpunkt, um euer Wissen auf die Probe zu stellen! The Last of Us aus dem Hause Naughty Dog gehört zu den beliebtesten Exklusivspielen auf der PS4 und erfreut sich zahlreicher Auszeichnungen. Die berührende Geschichte um Joel und Ellie ging vielen Spielern ans Herz und zog in den Bann des Titels. Unser Quiz zu The Last of Us In diesem Quiz haben wir für euch 20 Fragen vorbereitet, die euer Wissen zu dem Survival-Titel auf die Probe stellen werden. Könnt ihr sie alle richtig beantworten und beweisen, dass ihr ein echter Experte seid? Bist du ein echter The Last of Us-Experte? Schritt 1 von 19 5% Fangen wir leicht an: Wer sind die beiden Protagonisten von The Last of Us? Kratos & Atreus Bei Link Zuhause Joel & Ellie

Wie heißt die parasitäre Pilzart, die für die Virusinfektionen in The Last of Us verantwortlich ist? Otapostasis Cordyceps Cynara cardunculus

Wie lange ist das Virus schon ausgebrochen als sich Joel und Ellie auf die Reise begeben? 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

Was ist das Besondere an Ellie? Sie ist immun gegen das Virus Sie kennt das einzige Gegenmittel Sie verfügt über ein fotografisches Gedächtnis

Wie heißt Ellies Mutter? Sarah Anna Claire

Wie alt ist Ellie als sie mit Joel unterwegs ist? 12 13 14

Welche infizierten Feinde treten NICHT im ersten The Last of Us auf? Bloater Clicker Shambler

Die Kontrolle über welche Person übernimmt man NICHT im Spiel? Tess Sarah Ellie

Wie hat Joel seine Tochter verloren? Durch den Biss eines Infizierten Durch den Schuss eines Soldaten Sie wurde von einem Truck angefahren

Wie heißt Ellies Freundin, die sie im Story-DLC Left Behind kennenlernt? Sarah Riley Dina

Was passiert in Left Behind? Ellie und Riley küssen sich und sie werden beide von Infizierten gebissen Ellie und Riley küssen sich und nur Riley wird von einem Infizierten gebissen Riley will Ellie küssen, wird von ihr aber weggestoßen

Was soll zu The Last of Us noch veröffentlicht werden? Eine TV-Serie Ein Kinofilm Ein Theaterstück

Wo lernen sich Joel und Ellie kennen? Jackson Seattle Boston

Tess ist eine gute Freundin von Joel. In einer früheren Produktionsphase des Spiels war jedoch eine alternative Geschichte vorgesehen. Welche Rolle nahm Tess dort ein? Eine Ärztin Die Antagonistin Ellies Mutter

Warum will Joel verhindern, dass Ellie operiert wird? Immerhin könnte ein Heilmittel für die Bevölkerung entwickelt werden. Sie würde ihr Gedächtnis verlieren Die Ärzte wollen sie in Wahrheit absichtlich infizieren Die Operation hätte ihren Tod zur Folge

Wie heißt die Fraktion von Überlebenden, die in The Last of Us oft vorkommt? Dragonflies Fireflies Ladybugs

Was ist das Besondere an Bloatern? Ergreift der Bloater jemanden, wird man sofort getötet Sie sind immun gegen Feuer Sie sind besonders schnell

Wieso sucht Joel seinen Bruder Tommy auf? Tommy kennt einen Geheimweg, der sicher an einer Horde Infizierter vorbeiführt Tommy soll die beiden mit wirkungsvollen Waffen ausstatten Tommy weiß, wo die Fireflies sind und soll Ellie dorthin bringen

Joel und Ellie reisen quer durch die USA. In welcher Reihenfolge besuchen sie die verschiedenen Orte? Boston, Lincoln, Pittsburgh, Jackson City, Colorado, Whitefish Lake, Salt Lake City Jackson City, Pittsbugh, Boston, Lincoln, Whitefish Lake, Colorado, Salt Lake City Boston, Jackson City, Colorado, Pittsburgh, Lincoln, Whitefish Lake, Salt Lake City



