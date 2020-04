PSN: „Wegen Netzwerkfehler nicht mehr in der Party“

Aktuell klagen zahlreiche Nutzer über eine Fehlermeldung im PlayStation Network (PSN), die nach einem Rausschmiss aus einer Party auf dem Bildschirm erscheint: Wegen Netzwerkfehler nicht mehr in der Party. Alternativ wird eine kompetitive Partie mit „Die Verbindung mit dem Gegner wurde unterbrochen“ abgewürgt.

Zwar hat sich das Problem aktuell wieder etwas gelegt, erneute Störungen im PSN sind jedoch wahrscheinlich und können in naher Zukunft durchaus häufiger auftreten. Woran das Ganze liegt und was ihr dagegen tun könnt, lest ihr hier.

PSN: Was tun gegen den Party-Rausschmiss?

Gleich zu Beginn die Ernüchterung: In den allermeisten Fällen ist leider lediglich eure Geduld gefragt. Denn zumeist liegt die Ursache nicht an euch, nicht einmal zwingend an den Sony-Servern oder den vorgenommenen Download-Drosselungen, sondern an Peering-Problemen der einzelnen Internetanbieter, wie Telekom und Co, deren Netze mit der momentanen Übernutzung leicht überfordert sind.

Denn aufgrund der aktuellen Corona-Krise befinden sich zahlreiche Nutzer in häuslicher Selbstisolation und suchen deshalb umso mehr den Online-Kontakt zu Freunden und Familien in Spielen. Dementsprechend überlastet sind bisweilen einige Internet-Knoten, die für die Kommunikation zwischen den einzelnen Netzwerken verantwortlich sind.

Nun sind davon ausgerechnet häufig die PS4-Partys betroffen, in denen sich die Spieler zum gemeinsamen Zeitvertreib sammeln. Ihr könnt zunächst versuchen das Problem über die klassischen Möglichkeiten zu lösen:

Router neu starten. PS4 neu starten. PS4 neu mit dem Internet verbinden. Geduldig warten.

Alternativen zur PlayStation Party

Sollte nichts davon funktionieren und diverse Websites für Störungen wieder einmal vor entsprechenden Meldungen überquellen, könnt ihr euch lediglich einigen Alternativen zuwenden.

Zu einer anderen anderen Tageszeit spielen: Ja, es klingt vielleicht simpel, aber tatsächlich tauchen die Probleme hauptsächlich in den Abendstunden, primär um 22 Uhr herum auf, wenn die meisten ihre täglichen Verpflichtungen erfüllt haben und den Tag mit Zocken beenden wollen. Habt ihr die Möglichkeit auch tagsüber zum Controller zu greifen, nutzt das vielleicht mal.

Multiplayer-Features in Spielen nutzen: Tatsächlich sollten trotz diverser Party-Probleme immer die Gruppen-Bildungen in den einzelnen Games nutzbar sein, wie in Dead by Daylight oder Warzone . Dort solltet ihr demnach auch weiterhin fähig sein über den Ingame Voice- oder Text-Chat zu kommunizieren, falls vorhanden.

Externe Onlinedienste nutzen: Möchtet ihr euch auch unabhängig vom Game miteinander unterhalten wollen, solltet ihr auf entsprechende Dienste ausweichen, die ihr via App auf euer Smartphone ladet. Unter anderem ist Discord auch als App für Android und iOS verfügbar und kann so problemlos als PS-Party-Alternative genutzt werden. Google Hangouts oder Skype sind jedoch ebenso mögliche Kommunikationswege.

Habt ihr keine Lust auf Ausweichmöglichkeiten oder habt bereits alles versucht, müsst ihr wohl auf ein Brettspiel, ein gutes Buch, einen Film oder eine Serie ausweichen. Für den sozialen Anteil können wir einen einfachen Anruf via Telefon empfehlen bis die Probleme von euren Internetanbietern oder Sony gelöst werden.