Solltet ihr im November eine der derzeit recht schwer erhältlichen PS5-Konsolen nach Hause geliefert bekommen, befindet sich im Lieferumgang neben der PlayStation 5 selbst außerdem das vorinstallierte Spiel Astro’s Playroom. Damit möchte Sony Käufern der PS5 vor allem die neuen Features des neuen DualSense-Controllers demonstrieren, der deutlich mehr Immersion bieten soll.

„Astro’s Playroom“ ist eine Fortsetzung zu dem Jump ’n’ Run „Astro Bot Rescue Mission“, das mit dem dem DualShock 4-Controller gesteuert wird und den Besitzt von PlayStation VR voraussetzt.

Die wichtigsten Infos zu Astro’s Playroom im Überblick

Doch wie viel Spielezeit bietet „Astro’s Playroom“ überhaupt? Vorweg gesagt solltet ihr bei dem PS5-Titel keine unzählige Stunden zählende Unterhaltung erwarten. Auf der anderen Seite fällt die Spielzeit mit rund 4 bis 5 Stunden aber trotzdem angenehm lang aus. Schließlich handelt es sich dabei um einen kostenlosen Titel, der bei jeder PS5 vorinstalliert ist. Diese Information stammt aus einem Interview von Famitsu mit Nicolas Doucet, Creative Director und Producer bei SIE Japan Studio Team Asobi.

Was mache ich in „Astro’s Playroom“ überhaupt? In dem Launch-Titel der Next-Gen-Konsole steuert ihr mit dem DualSense-Controller den Roboter Astro sowie sein Team und erkundet vier Welten, die auf den Konsolenkomponenten der PS5 basieren. Entsprechend steht eine Schnee- und Eislandschaft für die Kühlung, während eine Autobahn die schnelle SSD, ein Dschungel die GPU und der Himmel den Speicher repräsentiert.

Komplettisten können Artefakte aus der PlayStation-Geschichte sammeln.