PS5: Sony verwirrt Fans mit unklaren Release-Zeiträumen

Erscheint die PS5 möglicherweise doch später als gedacht? Neben der Tatsache, dass Sony über den Preis der eigenen Next-Gen-Konsole noch immer den Mantel des Schweigens legt, macht sich derzeit unter den Fans Verwirrung um den Veröffentlichungszeitraum der PlayStation 5 breit – beziehungsweise um die verschiedenen Veröffentlichungszeiträume.

PS5-Release: Wann denn nun?

Anlass für die Verwirrung unter potentiellen Kunden ist eine E-Mail, die an PlayStation-Fans am ersten September-Wochenende verschickt wurde. Das Besondere dabei: Die Release-Zeiträume, die darin genannt werden, variieren von Land zu Land, weshalb unter anderem auf Reddit heftig diskutiert und spekuliert wird, wann die PS5 denn nun erscheinen könnte.

Während hier in Deutschland weiterhin von „Erscheint Ende 2020“ die Rede ist, heißt es in der Mail an schwedische Spieler „Christmas 2020“. In Polen und Belgien wiederum wird der Release-Zeitraum der PS5 mit „Herbst 2020“ angegeben, während es in anderen Regionen der Welt „später 2020“ oder einfach nur „bald“ heißt.

Die Formulierung für die USA macht es mit „Holiday 2020“ nicht unbedingt einfacher, den Überblick zu behalten oder auf den richtigen Release-Zeitraum im eigenen Land zu tippen.

Doch sollte diesen vielen verschiedenen Angaben und Formulierungen wohl nicht zu viel Aussagekraft unterstellt werden oder darauf basierend tiefgreifende Interpretationen angestellt werden. Für Sony sind solche Formulierungen wahrscheinlich einfach nur Platzhalter, die von Land zu Land und Region zu Region anders ausfallen, aber keine genaue Aussage beinhalten

Wir gehen weiterhin davon aus, dass die PS5 im November oder spätesten Anfang Dezember 2020 in den Läden stehen wird.