PS5: Sony deutet PS Game Pass an wie Xbox Game Pass

Bisher sah Sony keine Notwendigkeit, ein Modell wie das des Xbox Game Pass für die Playstation einzuführen. Doch an dieser Front scheint sich etwas zu tun.

Der Xbox Game Pass ist ein sehr wichtiges Verkaufsargument für die Xbox Series X und S. Gegen einen Betrag von derzeit rund 13 Euro im Monat für den Xbox Game Pass Ultimate bekommen Spieler Zugriff auf eine Bibliothek von über 100 Spielen, die nach Lust und Laune gespielt werden können. Manche Titel rotieren immer wieder durch und es kommen auch neue Spiele hinzu.

Da es sich dabei sogar um brandneue Titel handelt, kommt dieses Konzept bei den Spielern richtig gut an. Sony dagegen hat so etwas nicht im Angebot. Playstation Now bietet zwar ein ähnliches Prinzip, setzt aber mehr auf Streaming und ältere Titel.

© Sony/PlayCentral-Bildmontage

Plant Sony für die PS5 einen Game Pass-Konkurrenten?

Playstation-Chef Jim Ryan wurde nun vom russischen Magazin TASS gefragt, ob Sony auch etwas Ähnliches wie den Xbox Game Pass für die PS5 plant. Daraufhin antwortete er:

„Es gibt wirklich Neuigkeiten, die ich aber noch nicht heute mitteilen kann. Wir haben aber PlayStation Now, unseren Abonnementdienst, der in einer Reihe von Märkten verfügbar ist.“ Jim Ryan, Chef von Playstation

Es scheint also so, als würde Sony hier etwas planen. Vielleicht wird der Playstation Now-Dienst etwas umgebaut und Sony bietet darüber dann in Zukunft Downloads neue Spiele gegen die monatliche Abogebühr für die PS5 an. Dass Sony Microsoft hier kampflos das Feld überlässt, erscheint jedenfalls eher unwahrscheinlich, auch, wenn Jim Ryan nicht gerne von einem „Konsolenkrieg“ spricht.