In Kürze dürften Sony und Microsoft die Vorbestellungen für ihre neue Konsole PS5 und Xbox Series X starten. Doch während Spieler noch auf den offiziellen Release-Termin sowie finalen Preis warten, könnten die beiden Unternehmen außerdem an der Überarbeitung ihrer kostenpflichtigen Dienste arbeiten.

Welche Neuerung plant Sony für seine Dienste?

Ein Leaker auf 4chan, der zuvor die Spider-Man-Exklusivität in Marvel’s Avengers auf PS4 und den Zeitpunkt der bevorstehenden State of Play korrekt vorausgesagt hatte, will weitere Infos zu dem Event erfahren haben. Angeblich wird Sony in diesem Rahmen News dazu preisgeben, wie sich die Dienste für die kommende Next-Gen-Konsole ändern könnten. Zwar sollten diese Infos mit Vorsicht genossen werden, doch anscheinend verfügt der Leaker über Insider-Informationen von Sony, auf die er zurückgreifen kann.

PS5 & Xbox Series X: Steht eine Überarbeitung der Online-Dienste bevor?

Wie es heißt plane Sony eine Überarbeitung von dem Streaming-Dienst für Spiele PlayStation Now und dem Premium-Online-Dienst PS Plus, das Zugriff auf Multiplayer-Gameplay verleiht und zudem kostenlose monatliche Spiele bietet. Spieler spekulieren, ob in Zukunft mehr Games pro Monat für Mitglieder zur Verfügung stehen werden, während andere darauf hoffen, dass der Dienst von Sony bald kostenlos angeboten wird. Ebenfalls denkbar wäre eine Kombination aus den Diensten PS Plus und PS Now.

Auch bei Microsofts kostenpflichtigen Dienst Xbox Live Gold wird derzeit vermutet, ob dieser zukünftig ohne Kosten zur Verfügung stehen wird. Bislang haben sich beide Unternehmen nicht zu den Spekulationen rund um ihre Dienste zu Wort gemeldet. Wir werden euch aber hier auf PlayCentral.de natürlich weiterhin auf dem Laufen halten und berichten, sollte es spannende Neuigkeiten geben.