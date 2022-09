PS5: Sony plant laut Insider neues Modell mit abnehmbarem Laufwerk

Die PS5 befindet sich seit fast zwei Jahren auf dem Markt, die Verfügbarkeit der Konsole war allerdings in der ganzen Zeit problematisch und scheint sich erst jetzt langsam zu bessern. Gleichzeitig werden auch erste Forderungen nach einem Slim-Modell laut. In der aktuellen Version verbraucht die neue PlayStation viel Platz und Energie.

Einem bekannten Insider zufolge ist tatsächlich eine neue Variante der PS5 bei Sony in Planung und soll 2023 veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich aber nicht direkt um eine schmalere Ausführung. Viel mehr sollen die bisher angebotenen Designs vereint werden.

PS5 mit abnehmbarem Laufwerk?

Der bekannte Insider Tom Henderson, der in den letzten Jahren vor allem auf Twitter aktiv war, hat mit insider-gaming.com eine neue Website gestartet und direkt zum Launch eine spannende Geschichte geteilt. Dabei beruft er sich auf vertrauenswürdige Quellen, möglicherweise Mitarbeiter*innen von Sony, die aber natürlich anonym bleiben wollen.

Demnach arbeitet der japanische Hersteller aktuell an einer PS5 mit abnehmbarem Laufwerk. Diese soll sowohl allein, als auch im Bundle mit dem Laufwerk angeboten werden. Das Laufwerk soll darüber hinaus auch solo in den Handel kommen, sodass man später aufrüsten oder ein defektes einfach ersetzen kann.

Die neue Ausführung soll die aktuell angebotenen Disc- und Digital-Versionen komplett ersetzen. Das Laufwerk wird wohl einfach per USB-C verbunden und soll sich dann auch nahtlos ins Design der PS5 einfügen. Henderson sieht hier durchaus die Möglichkeit, dass dadurch die grundlegende Konsole etwas kleiner oder schmaler werden könnte. Bei der Hardware soll es dagegen keinerlei Unterschiede zu den aktuellen Modellen geben.

Sony plant wohl außerdem, 2023 mehr Konsolen auszuliefern als in den beiden Vorjahren zusammen. Wichtige Komponenten sind aktuell wohl wieder besser verfügbar, wodurch die Produktion hochgefahren werden kann.

Was haltet ihr von den Plänen? Würdet ihr euch so eine PS5 direkt mit oder aber ohne das abnehmbare Laufwerk kaufen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!