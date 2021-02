PS5: Massenandrang bei japanischem Händler endet in Polizeieinsatz

Die PS5 von Sony ist weltweit nahezu ausverkauft. Nur mit viel Glück kann die begehrte Konsole derzeit in Onlineshops bestellt werden. Bei der verfügbaren Menge handelt es sich aber meist lediglich um stornierte Ware, die binnen weniger Sekunden wieder ausverkauft ist. Die von Sony versprochene 4. Verkaufswelle startete entgegen der Prognose vieler Brancheninsider nicht im vergangenen Januar, erst im Februar 2021 könnte die Konsole in Deutschland bei den verschiedenen Händlern wieder bestellbar sein.

Auch im Internet ist ein wahrer Kampf um die PlayStation 5 ausgebrochen, den in den meisten Fällen sogenannte Scalper gewinnen. Diese kaufen die PS5-Konsolen in den Onlineshops, teils sogar bereits vor der Freischaltung, in großen Mengen auf, nur um diese im Anschluss zu völlig überteuerten Preisen auf Plattformen wie eBay anzubieten.

PS5-Chaos in Japan

Dass es außerhalb des Internets nicht unbedingt weniger turbulent und chaotisch zugeht, sobald die PS5 im Spiel ist, zeigen mehrere Videos auf Twitter vom vergangenen Wochenende.

Einer der größten japanischen Megastore im Einkaufsviertel Akihabara bot 300 neue PS5-Konsolen an. Man muss wohl kein Wahrsager sein, um diese Idee bereits im Vorfeld als unüberlegt einschätzen zu können. Wenig überraschend bildeten sich innerhalb kürzester Zeit große Menschenmassen. Vor allem die Angestellten in dem Laden mussten mit dem Massenandrang fertig werden und zusätzlich wütende Beschimpfungen über sich ergehen lassen.

Da das Chaos in dem Megastore sekündlich anschwoll, wurde die Aktion schließlich abgebrochen und die Polizei griff ein. Bereits angesichts der hohen Nachfrage, hätten die Marktleiter eine solche Situation vorhersehen müssen. Hinzu kommt allerdings noch die Pandemie, die in Tokyo mit hohen Infektionszahlen präsenter denn je ist.

Wann ist die PS5 wieder verfügbar?

Wann die PS5 in Deutschland wieder bestellt werden kann, ist bislang nicht offiziell seitens Sony sowie der großen Händler kommuniziert werden. Es wird aber angenommen, dass die Freischaltung neuer Kontingente Mitte Februar stattfindet. Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten und berichten, sollte es neue Infos zu dem Thema geben.