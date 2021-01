PS5 kaufen: Kunden ärgern sich über schlechte Kommunikation der Händler, neue Kontingente erst im März 2021?

Unser Tag in der Redaktion beginnt in den letzten Wochen häufig mit einem Blick auf die verschiedenen Händlerseiten wie Amazon, MediaMarkt oder Otto. Anschließend sind die Social-Media-Seiten der Onlineshops an der Reihe. Weshalb? Wir verschaffen uns einen aktuellen Eindruck über die Verfügbarkeit der PS5. Wir können uns dabei jedoch kaum ausmalen, wie sich die Mitarbeiter fühlen, die sich täglich mit potenziellen PS5-Käufern auseinandersetzen müssen. Es vergeht kein Tag, an dem auf Twitter- Facebook und anderen Plattformen nicht mindestens einige Male die folgende Frage gestellt wird: „Wann kann man bei euch wieder die PS5 bestellen?“ Die Antwort darauf ist oft ernüchternd und nur wenig wandlungsfähig.

Weshalb viele Kunden sauer sind

Der Unmut vieler Spieler ist durchaus nachvollziehbar. Schließlich ist die neueste Sony-Konsole bereits im November des vergangenen Jahres erschienen und noch immer ist die Verfügbarkeit ein wahrgewordener Albtraum. War die PlayStation 5 während der ersten Verkaufswellen innerhalb nur weniger Minuten restlos ausverkauft, wird seit Dezember 2020 auf die von Sony angedeutete 4. Verkaufswelle gewartet. Das Jahr fand jedoch zu einem Ende, ehe es von der Konsole bei den verschiedenen Onlineshops eine Spur gab.

Der Grund dafür? Fast ausnahmslos jeder Händler musste erst einmal die zahlreichen offenen Bestellungen der Vorbesteller abarbeiten. Dafür sollen so gut wie alle verfügbaren Kontingente der PS5 benötigt worden sein.

Wie ist die jetzige Situation? Da noch lange nicht alle überfälligen Vorbesteller eine PS5 erhalten haben, sollte sobald nicht mit einer neuen Welle gerechnet werden.

Tragen die Händler eine Mitschuld für den Ärger? Ja und nein: Wir können zwar nicht abschätzen, zu welcher Zeit die Händler von Sony welche Informationen zu neuen Kontingenten erhalten, dennoch ist die Kommunikation gegenüber der Kunden zumindest ausbaufähig. Während der eine Händler durch überhaupt keine Kommunikation glänzt, widersprechen sich andere Betreiber von Onlineshops mit ihren Aussagen. Ende Januar 2021 wird weiteres Kontingent für den aktuellen Monat von zwar nicht explizit bestätigt, jedoch auch nicht verneint. Es scheint aber sehr unwahrscheinlich, dass die PS5 im Januar noch einmal bestellbar sein wird.

Welche Prognose gibt PlayCentral.de? Wir können es zwar nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber wir vermuten ganz stark, dass selbst im Februar 2021 keine nennenswerten PS5-Lieferungen bei den Händlern ankommen werden. Wenn doch, dann dürften daraus weiterhin Vorbesteller bedient werden. Kleinere Mengen der Konsole dürften Onlineshops wie Amazon zudem nicht einmal offiziell ankündigen, da davon als Kunde sowieso kaum etwas bemerkt werden würde und der Ansturm nur noch größer wäre. Wir denken eher an eine signifikante Aufstockung der Kontingente im März – möglicherweise sogar noch später.

Der Kunde ist König

Zusammengefasst ist die Kommunikation zwischen Sony und den Händlern in jedem Fall verbesserungswürdig, während die Händler ebenfalls an ihrer Außenwirkung sowie der Technik ihrer Onlineshops (Bots, Scalper etc.) arbeiten sollten. Dass COVID-19 und die damit zusammenhängende einfache Pandemie-Situation die PS5-Verfügbarkeit nicht unbedingt besser macht, ist natürlich kein Geheimnis. Doch Kunden geschlagene vier Monate auf ihre bereits bezahlte Konsole warten zu lassen, nicht einmal eine ungefähre Prognose über neue Kontingente abgeben zu können oder die Preise der Konsole deutlich anzuheben, lässt die großen Onlineshops nicht unbedingt im besten Licht erstrahlen.

Händler machen sich das Leben selbst schwer

Zumindest eine einfache und klar formulierte Stellungnahme gegenüber der Presse sollte möglich sein. Vor allem würden die Onlineshops ihren Social-Media-Managern dadurch die Arbeit deutlich entspannter gestalten. Wir haben nahezu alle großen Onlinehändler in Deutschland um eine solche Stellungnahme gebeten und lediglich von Saturn/MediaMarkt eine mehr oder wenige eindeutige Antwort erhalten, dass bis auf weiteres keine Vorbestellungen möglich sein werden. Womöglich werden wir im Februar endlich neue Informationen von Sony sowie den Händlern bezüglich der PS5 erhalten – wir würden es uns jedenfalls wünschen.