PS5: Neue App ist endlich auf dem Weg

Die PlayStation 5 erhält in regelmäßigen Abständen diverse Updates. Zuletzt durften wir uns über den heiß ersehnten Support von 1440p freuen, den wir seit dem 28. Juli 2022 betatesten dürfen. Seitens der Software ist es jetzt möglich eine ganz neue, visuelle Einstellung vorzunehmen – vorausgesetzt die entsprechenden Spiele und euer TV unterstützen dieses Format.

Und ebenfalls noch recht frisch im Gespräch sind die Spielelisten, die wir in unserer Bibliothek anordnen können. Hier können wir bis zu 15 Listen erstellen, die jeweils 100 Spiele beinhalten.

Praktisch ist zudem die neue, variable Refresh-Rate, von der wir jetzt ebenfalls profitieren dürfen. Doch es gibt noch mehr Neues wie die Möglichkeiten 3D-Audio und Stereo-Audio miteinander zu vergleichen, eine Benachrichtigung für betretbaren Spielen und vieles mehr.

PS5-App endlich in Sicht

Sony kommt immer wieder mit Updates um die Ecke, doch eines hat bislang gefehlt. Wie wir jetzt dank Reddit-User the_andshrew erfahren haben, befindet sich endlich die vielseits gewünschte Disney Plus-App für die PS5 auf den Weg zur Veröffentlichung.

Bislang konnten wir lediglich die PS4-App von Disney Plus auf der PlayStation 5 installieren, was bedeutet, dass wir hier einigen Einschränkungen unterlagen.

So konnten wir bislang nicht auf alle Features zugreifen, die jedoch eigentlich von Disney angeboten werden. Das Ganze funktionierte bislang über eine PS4-Abwärtskompatibilität und deshalb gab es bislang keine 4K-Auflösung.

Knossis Gaming-PC besteht aus diesen Komponenten:

Doch die gute Nachricht ist, die Beta-Version befindet sich schon auf den Weg. Die Version, die scheinbar den Codenamen „Vader“ trägt, wurde im PSN-Backend gefunden.

Es macht also den Anschein, dass die PS5-App von Disney Plus nicht mehr lange auf sich warten lässt und dann können wir endlich Filme und Serien in bester Qualität genießen.

Und apropos Filme: ihr Prey noch nicht gesehen habt, können wir euch den neuen Predator-Film nur wärmstens ans Herz legen. Er gilt mittlerweile als bestbewerteter Predator-Film überhaupt. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Prey-Beitrag.