PS5: Amazon bietet Ersatzlieferung an – Neues Kontingent in Sicht?

Zwar soll es noch im Januar neues Kontingent der PlayStation 5 geben, eine offizielle Bestätigung dieser Vermutung gibt es bislang aber nicht. Die Hinweise auf neue Lagerbestände bei den Händlern verdichten sich in den letzten Tagen jedoch zunehmend.

Insgesamt sind viele Kunden mit der Kommunikation von Sony sowie vielen Onlinehändlern rund um die Verfügbarkeit der PS5 mehr als unzufrieden. Wenig verwunderlich, schließlich war die Konsole jedes Mal innerhalb von nur wenigen Minuten komplett ausverkauft, während zahlreiche Exemplare kurze Zeit später auf Plattformen wie eBay zu völlig überteuerten Preisen wieder auftauchten.

Amazon bietet PS5-Ersatzlieferung an

Ebenfalls verärgert sind Kunden, die bei Amazon eine PS5 bestellt hatten, deren Sony-Konsole aber niemals bei ihnen angekommen ist. Der Onlinehändler hat nun in einer E-Mail an betroffene Kunden eine Ersatzlieferung für Ende Januar angekündigt. Kunden, die diese E-Mail erhalten haben, haben die Möglichkeit bis zum 15. Januar den Amazon-Kundenservice zu kontaktieren, um eine Ersatzlieferung zu erhalten.

Guten Tag, wir freuen uns Ihnen heute mitteilen zu können, dass Sie eine Ersatzlieferung für Ihre Bestellung der Konsole „Sony PlayStation 5“ anfordern können. Da Sie bereits eine vollständige Erstattung für den Artikel erhalten haben, benötigen wir zum Versand der Ersatzlieferung Ihre Erlaubnis, die für die ursprüngliche Bestellung genutzte Zahlungsart erneut mit demselben Betrag zu belasten. […] Möchten Sie eine Ersatzlieferung erhalten, kontaktieren Sie uns bitte bis zum 15. Januar 2021 um 23:59 Uhr über diesen Link: http://www.amazon.de/contact-us Sobald Sie uns Ihre Erlaubnis zum Wiedereinzug erteilt haben, reservieren wir Ihre Konsole. Sie müssen nicht selbst eine neue Bestellung aufgeben. Wir belasten Ihre Zahlungsart innerhalb von drei Werktagen. Ihre Ersatzlieferung versenden wir voraussichtlich bis zum 23. Januar 2021.

Zwar können sich nur betroffene Kunden auf diesem Weg eine PS5 sichern, doch die E-Mail zeigt, dass Amazon in Kürze anscheinend neue Konsole erhält oder bereits erhalten hat. Daraus werden sicherlich in erster Linie solche Kunden bedient, die eigentlich bereits eine PS5 erhalten haben sollten. Möglicherweise ist die Menge an Konsolen aber auch entsprechend groß, dass bald wieder Bestellungen der PlayStation 5 über Amazon möglich sein werden.