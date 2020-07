Die PS5 von Sony wird über ein Direktzugriffssystem verfügen, um es Spielern zu ermöglichen, auf bestimmte Bereiche eines Spiels direkt zugreifen zu können. Somit müsst ihr nicht erst einmal das jeweilige Spiel starten, um euch zum Beispiel anzuschauen, welche Missionen ihr noch zu erfüllen habt, sondern könnt diese Infos direkt in der Benutzeroberfläche einsehen.

Direktzugriffssystem der PS5 nennt sich Activities

Dieses System, das als Aktivities bezeichnet wird, wurde in einer Präsentation zu dem Rennspiel „WCR 9“ von Director Alan Jarniou und Product Manager Sébastien Waxin enthüllt, wie Game Reactor Spain berichtet (via wcctech). Das PlayStation 4-Aktivitätensystem ermöglicht den sofortigen Zugriff direkt über das Menü auf Rennen oder andere Teile des Spiels. Dank der schnellen SSD und dem neuen System könntet ihr also qusi ohne Ladezeit direkt in ein Rennen eurer Wahl springen, um direkt loszurasen.

Auch in anderen PS5-Titeln könnte eben dieses System zum Einsatz kommen, um besonders schnell an wichtige Informationen zu gelangen oder eben über einen bestimmten Zugriffspunkt direkt in die jeweilige Welt einzutauchen.

Die PlayStation 5-Version von „WCR 9“ wird die Leistung der Next-Gen-Konsole außerdem nutzen, um natives 4K, mindestens 60 FPS, verbesserte Physik und Simulation sowie eine höhere Texturauflösung zu bieten.

Mark Cerny über Activities

Das Aktivitätensystem wurde bereits vor einigen Monaten von Mark Cerny vorgestellt. Es funktioniert sowohl für Einzelspieler- als auch für Mehrspieler-Titel.