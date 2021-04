PS Store-Shutdown lässt einige Resident Evil-Spiele verschwinden

Für viele ist der Shutdown des PlayStation Stores für PS3, PS Vita und PSP keine große Sache. Immerhin wird kaum noch auf den Konsolen und Handhelds gespielt. Doch in Hinsicht bestimmter Franchise sollten wir dennoch kurz innehalten und uns Gedanken darüber machen, was es beispielsweise für große Marken wie Resident Evil bedeutet.

Denn in der Tat sind im Laufe der 25 Jahre „Resident Evil“-Geschichte so manche Titel erschienen, die nun von diesem Shutdown betroffen sind.

Falls ihr diese Titel noch erwerben möchtet, bevor der PS Store auf den drei Instanzen offline geht, solltet ihr euch beeilen. Denn noch ist es möglich!

Welche Resident Evil-Spiele sind betroffen vom PS Store-Shutdown?

Resident Evil hat im Laufe der letzten Dekaden unzählige Titel veröffentlicht. Dazu zählen einige, die aktuell nur digital im PS Store für die PS3, PS Vita oder PSP gekauft werden können:

Resident Evil Director’s Cut

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Es handelt sich hierbei um die ersten drei Teile des Franchise, die Originale „Resident Evil Director’s Cut“ aus dem Jahr 1997, „Resident Evil 2“ aus 1998 und „Resident Evil 3: Nemesis“, das 1999 veröffentlicht wurde.

Bedenkt, wenn der PS Store-Shutdown für die 3 Geräte in Kraft tritt, wird es diese Spiele erst einmal und bis auf weiteres nicht mehr zu kaufen geben. Aktuell könnt ihr die Klassiker noch in ihrer ursprünglichen Form für die PS3, PS Vita oder PSP erwerben. Weiter betrifft es einige Spin-off-Titel:

Resident Evil: Operation Raccoon City

Resident Evil: The Umbrella Chronicles

Resident Evil: The Darkside Chronicles

Diese können aktuell jedoch über den Sony-Streamingdienst PS Now gespielt werden. Hier ist es demnach nicht ganz so wild.

Bis jetzt gibt es noch keinen Hinweis, dass die drei Klassiker für die PS4 oder PS5 in der Zukunft erhältlich sein werden. Es könnte also sein, dass sie in Kürze für immer von der Bildfläche verschwinden. Das bleibt jedoch abzuwarten.

Die digitalen Pforten des PlayStation Stores schließen am 2. Juli 2021 auf der PS3, PSP und PS Vita. Wichtig ist abschließend, dass ihr euch danach keine Sorgen machen braucht, ob ihr die Games überhaupt noch weiterhin downloaden könnt. Das geht auch dann noch, wenn ihr sie vor dem „Ladenschluss“ erworben habt.

