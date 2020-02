Welche PS Plus-Titel uns im März 2020 erwarten, wird Sony am heutigen Mittwoch mitteilen. Hier erfahrt ihr alle Daten und Fakten rund um das PlayStation Plus-Angebot für März.

Noch habt ihr ein wenig Zeit, die PS Plus-Spiele im Februar 2020 für die PlayStation 4 herunterzuladen. Doch ihr solltet euch nicht mehr allzu lange Zeit lassen, denn Sony wird schon heute die neuen Games vorstellen.

PlayStation Plus: Games für Februar 2020 sind ab heute verfügbar!

PS Plus im März 2020

Wer sich die kostenlosen Games im PS Plus-Abonnement bereits gesichert hat, wartet schon auf die neuen Spiele, die im März 2020 für alle Abonnenten zur Verfügung gestellt werden.

Die Ankündigung und die Veröffentlichung der neuen Games unterliegt einem festen Zeitplan. Die neuen Spiele werden immer am ersten Dienstag eines jeden Monats allen Mitgliedern von PS Plus zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Am vorherigen Mittwoch erfolgt jeweils die Enthüllung der neuen Titel.

So rechnen wir mit der Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele für März 2020 bereits am 26. Februar 2020. Herunterladen könnt ihr die Spiele dann voraussichtlich am 3. März 2020, wenn alles nach Plan verläuft.

Um wie viel Uhr wird Sony die Games vorstellen? Sony wird die die neuen Spiele am kommenden Mittwoch um 17:30 Uhr deutscher Zeit bekannt geben.

So findet ihr die PlayStation Plus-Spiele

Die Downloads findet ihr über den PlayStation Store von Sony. Hier gibt es einen eigenen Reiter namens „PS Plus“, unter dem ihr alle PS Plus-Games des aktuellen Monats findet. Verfügt ihr über eine gültige Mitgliedschaft, könnt ihr hier die jeweiligen Spiele kostenlos auf eure Konsole laden.

Was ist PS Plus? Das wissen wir über das Angebot

Bei PlayStation Plus handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das die Funktionen eures PSN-Kontos erweitert, damit ihr alles aus eurer PlayStation 4 herausholen könnt. Diese Vorteile erhaltet ihr durch eine Mitgliedschaft bei PS Plus:

Online-Multiplayer

Monatliche Spiele

Automatischer Download von Spiel-Patches im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas.

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau:

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht ausprobiert haben, könnt ihr euch hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben:

Beachtet: Wenn ihr den Dienst im Rahmen einer kostenlosen Testversion ausprobieren könnt, vergesst nicht die automatische Verlängerung des Abonnements vor Ende der kostenlosen Testversion zu deaktivieren.

