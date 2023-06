PS Plus: Sony will weiterhin keinen PlayStation-Game Pass

Nein, Sony wird den Xbox Game Pass auch auf absehbare Zeit nicht kopieren. Im Gegenteil: Die aktuelle PS Plus-Strategie funktioniere ganz hervorragend, sagt Sonys Abo-Chef Nick Maguire. Falls ihr darauf gehofft hattet, große First Party-Exclusives zum Release im PS Plus-Abo spielen zu können, müssen wir euch enttäuschen.

Sony plant nicht, die Game Pass-Strategie zu kopieren

Darum geht’s: Sony hatte PS Plus schon lange, bevor es den Game Pass gab. Aber mit der Neuausrichtung des Abos hat sich Sony dem Modell von Microsoft stark angenähert. Mit dem großen Unterschied, dass die großen First Party-Blockbuster wenn überhaupt, erst später ins Abo kommen.

Das bleibt auch so: In einem Gespräch mit gamesindustry.biz erklärt PlayStation Head of Subscriptions Nick Maguire, dass sich an der bisherigen Strategie so schnell nichts ändern wird. Nur ältere große First Party-Spiele kommen ins PS Plus Premium-Abo:

„Wir sind glücklich mit unserer Strategie. Die Spiele etwas später in ihrem Lebenszyklus hinein zu packen, bedeutet, dass wir mehr Kund*innen erreichen können – 12, 18, 24 Monate, nachdem sie veröffentlicht wurden. Wir sehen Kund*innen, die sich immer noch über diese Spiele freuen und sich auf sie stürzen. Für uns funktioniert das.“

Ausnahmen bestätigen die Regel: Gelegentlich biete sich die Möglichkeit, es anders zu machen. Solche Gelegenheiten wie bei Stray, wo das neue Spiel doch direkt in einen PS Plus-Service kommt, sollen auch weiterhin genutzt werden.

Nichtsdestotrotz bleibe es dabei, die großen First Party-Spiele außerhalb der Abo-Plattform zu veröffentlichen. Einfach deshalb, weil es funktioniere, werde diese Strategie auch weiterhin das Mittel der Wahl bleiben, sagt Nick Maguire.

Was ist sonst geplant? Eine ganze Menge: Zunächst soll Cloud Streaming von Spielen ausprobiert werden, und zwar auf der PS5. Als erste werden die Abonnent*innen der PS Plus Premium-Abostufe in den Genuss der neuen Möglichkeiten kommen.

Welche Spiele diesen Monat in den PS Plus-Katalog aufgenommen werden, könnt ihr hier nachlesen: Unter anderem sind zum Beispiel Far Cry 6 und Inscryption mit von der Partie. Aber auch „Shredder’s Revenge“, „Rogue Legacy 2“, „Soulstice“ und „Deus Ex: Mankind Divided“ sowie „Killing Floor“.

Was sagt ihr zu den Unterschieden zwischen PS Plus und Game Pass? Wünscht ihr euch, dass eines mehr wie das andere wäre?