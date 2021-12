Zur Feier von 20 Jahren Xbox blickt Microsoft zurück und veröffentlicht die Dokumentation „Power On: The Story of Xbox“. Dabei handelt es sich aber nicht einfach nur um eine halbstündige Mini-Doku oder ähnliches, sondern um ein echtes Mammut-Projekt mit insgesamt 6 Folgen. Diese dauern jeweils um die 40 Minuten, womit die gesamte Dokumentation im Netflix-Stil auf rund vier Stunden Laufzeit kommt.

Microsoft-Doku zur Xbox-Geschichte Power On ist jetzt online

Darum geht’s: Um nicht weniger als 20 Jahre Videospielgeschichte. Microsoft lässt die Historie der Xbox-Konsolen Revue passieren. Das geschieht in Form einer ausführlichen Dokumentation, die auch nicht davor zurückschreckt, Fehlschläge oder Probleme zu thematisieren. Eine der Folgen ist sogar nach dem vielleicht größten Desaster der Xbox-Desaster benannt – dem Red Ring of Death, der die Xbox 360 plagte.

Das sind die einzelnen Folgen: Wer eine kurze Mini-Doku erwartet hat, wird eines besseren belehrt. Für „Power On: The Story of Xbox“ benötigt ihr ordentlich Zeit. Aber die Serie eignet sich mit den sechs Episoden natürlich gut dazu, auf mehrere Abende oder über ein Wochenende verteilt zu werden.

Kapitel 1: Die Renegaten

Kapitel 2: Das Massaker vom Valentinstag

Kapitel 3: Und er schaltete sich nicht ein

Kapitel 4: Cool… Was nun?

Kapitel 5: Der rote Ring des Todes

Kapitel 6: Fernsehen… oder nicht Fernsehen

Die komplette Mini-Doku dreht sich vor allem um die Entstehungsgeschichte der ersten Xbox-Konsole und den Weg dorthin. Aber eben nicht nur. Auch die Ära der Xbox 360 wird beleuchtet und die Zeit weit darüber hinaus. Besonders spannend dürfte für die meisten Fans sein, sehr viel mehr hinter die Kulissen blicken zu können und zum Beispiel auch zu erfahren, wieso es die Xbox fast nie gegeben hätte.

Hier findet ihr die Xbox-Doku auf YouTube:

Mittlerweile sind auch Microsofts Xbox Series S und die Xbox Series X erschienen. Auch der Game Pass hat sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt und wurde massiv ausgebaut. Alle Infos zum großen Spiele-Abo findet ihr hier:

Xbox Game Pass: Alles, was ihr zu Microsofts Spiele-Flatrate wissen müsst

Wie gefällt euch die Doku? Seit wann spielt ihr Xbox und was waren eure Lieblings-Momente? Schreibt es uns in die Kommentare.