Pokémon Schwert und Schild: Spikeford, Unlicht-Orden von Nezz & Circhester-Bucht – Lösung 10

Jetzt liegt der Dampfschadenpfad hinter uns, genauso wie die Route 9 in Pokémon Schwert und Schild. Aber was kommt also als nächstes? Zuerst geht es ab in die Circhester-Bucht, bevor wir der Stadt Spikeford einen Besuch abstatten! Unterwegs treten wir gegen die Trainerin Mary an und schließlich dürfen wir uns dem Arenaleiter Nezz in Spikeford stellen, der den Unlicht-Orden für uns bereithält. Alle Infos dazu und wie ihr es meisert, lest ihr hier in der Lösung.

Circhester-Bucht

Außerdem findet ihr im nördlichen Bereich des ersten Grasfelds einen Top-Trank. Da ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht über das Wasser reisen könnt, endet euer Ausflug auf Route 9 bereits nach wenigen Metern und ihr befindet euch in der Circhester-Bucht. Auch hier gibt es hauptsächlich Pokémon vom Typ Wasser, jedoch sind einige Vertreter dabei, die ihr weiter nördlich noch nicht fangen konntet. Folgend eine Liste der Pokémon, die ihr in Circhester-Bucht finden und fangen könnt.

Im hohen Gras:

Britzigel – Typ: Elektro. Level 39 – 43. Häufigkeit: 5%.

Iscalar Typ: Unlicht, Psycho. Level 39 – 43. Häufigkeit: 25%.

Gastrodon (Östliches Meer) – Typ: Wasser, Boden. Level 39 – 43. Häufigkeit: 30%.

Urgl – Typ: Flug, Wasser. Level 39 – 43. Häufigkeit: 40%.

Durch Angeln:

Lapras – Typ: Wasser, Eis. Level 39 – 43. Häufigkeit: 1%.

Wailord – Typ: Wasser. Level 39 – 43. Häufigkeit: 5%.

Mantax – Typ: Wasser, Flug. Level 39 – 43. Häufigkeit: 10%.

Wailmer – Typ: Wasser. Level 39 – 43. Häufigkeit: 34%.

Mantirps – Typ: Wasser, Flug. Level 39 – 43. Häufigkeit: 50%.

Overworldsprite:

Moruda – Typ: Geist, Pflanze. Level 39 – 43. Häufigkeit: 1%.

Thanathora – Typ: Gestein, Wasser. Level 39 – 43. Häufigkeit: 10%.

Arktip – Typ: Eis. Level 39 – 43. Häufigkeit: 15%.

Aggrostella – Typ: Gift, Wasser. Level 39 – 43. Häufigkeit: 20% (ST), 5% (SD).

Klopptopus – Typ: Kampf. Level 39 – 43. Häufigkeit: 30%.

Durch Surfen:

Mantax – Typ: Wasser, Flug. Level 39 – 43. Häufigkeit: 10%.

Remoraid – Typ: Wasser. Level 39 – 43. Häufigkeit: 15%.

Mantirps – Typ: Wasser, Flug. Level 39 – 43. Häufigkeit: 35%.

Wailmer – Typ: Wasser. Level 39 – 43. Häufigkeit: 40%.

Nach einigen Metern in diesem Gebiet trefft ihr, wie könnte es auch anders sein, auf das berüchtigte Team Yell. Bekämpft das Geradaks mit Käfer und Fee (doppelter Schaden), oder mit Kampf (vierfacher Schaden). Dem Pandagro kommt ihr mit Kampf und Flug (doppelter Schaden) bei. Oder noch besser: mit Fee (4x Schaden). Nach eurem Sieg erhaltet ihr eine neue Erweiterung für euer Bike, die es euch ermöglicht, übers Wasser zu fahren. Probiert es doch gleich Mal aus. Ihr findet in der Circhester-Bucht die folgenden Items:

Zoomlinse – Biegt kurz nach dem Ende der regulären Route 9 nach Westen ab und fahrt mit dem Rotom-Bike über das Wasser. Am Ende findet ihr die Zoomlinse.

Riesenperle. Glitzernder Gegenstand auf dem Wasser. Westlich des Strands, an welchem ihr die Verbesserung für euer Bike erhalten habt.

Eisstein – Glitzernder Gegenstand auf dem Wasser. Südlich der Riesenperle, beziehungsweise südöstlich des Strands, an welchem ihr die Verbesserung für euer Bike erhalten habt.

Triperle – Glitzernder Gegenstand. Liegt/Schwimmt direkt gegenüber des Fundorts von Eisstein.

Schützer – Weit im Südosten, auf einer kleinen Insel. Liegt direkt vor dem Ortsschild der Circhester-Bucht. Nur übers Wasser zu erreichen.

Riesenperle – Fahrt nach Westen, sobald ihr das erste Mal auf dem Wasser seid. Glitzernder Gegenstand im nördlichen Bereich, liegt direkt an der großen Eisscholle.

Top-Beleber – Ebenfalls im westlichen Bereich, liegt an Land in einem roten Pokéball.

Sonderbonbon – Glitzernder Gegenstand, westlich vom Pokémon-Camp von Alfred.

Stück Ewiges Eis – Liegt östlich des PokéCamps von Alfred, umgeben von einem Grasfeld.

TM22 (Steinhagel. Nur übers Wasser zu erreichen. Reist von Alfreds PokéCamp aus nach Westen. Liegt am Strand einer sehr kleinen Buch in einem gelben Pokéball.

TM45 (Taucher) – Erhaltet ihr als Geschenk von dem Pärchen, das weit im Westen versucht Urlaub am Strand zu machen.

3x Tauchbälle – Liegen am Strand, weit im Westen, direkt hinter dem Pärchen, das euch TM45 (Taucher) schenkt.

Normaljuwel – Glitzernder Gegenstand auf dem kleinen Strand, auf welchem ihr auf Schwimmer Olaf trefft.

Fläschchen AP-Plus – Liegt weit im Südosten, nahe des Beerenbaums und Schwimmerin Petra. Glitzernder Gegenstand auf dem Wasser.

Perle – Liegt am Strand, südlich der Circhester-Bucht, kurz bevor dem Übergang nach Spikeford-Ortsrand.

Riesenperle – Liegt ebenfalls am Strand, südlich der Circhester-Bucht, kurz bevor dem Übergang nach Spikeford-Ortsrand. Dort wo Schwimmerin Eliza auf und ab läuft.

Top-Elixier – Liegt ebenfalls am Strand, südlich der Circhester-Bucht, kurz bevor dem Übergang nach Spikeford-Ortsrand, zwischen den drei Steinen.

Fahrt nun mit eurem Bike über das Wasser und folgt dem Weg nach Süden. Euch erwarten in diesem Gebiet 7 Trainer, deren Pokémon einen Level von 39 bis 41 haben. Sucht das Gebiet von Ost nach West ab, da ihr hier wirklich viele Items finden könnt und diese nicht nur auf dem Wasser, sondern auch auf kleinen Inseln liegen. Weit im Süden der Bucht könnt ihr wieder an Land gehen und Spikeford-Ortsrand betreten.

Spikeford

Ebenfalls eine Teil von Route 9 und ein Gebiet, das ihr durchstreifen müsst, bevor ihr Spikeford endlich erreicht. In diesem Teil von Galar warten insgesamt 2 Trainer auf euch, deren Pokémon einen Level von 41 haben. Folgend eine Liste aller Pokémon, die ihr am Spikeford-Ortsrand finden und fangen und alle Items, die ihr auflesen könnt.

Im hohen Gras:

Morpeko – Typ: Elektro, Unlicht. Level 40 – 44. Häufigkeit: 5%.

Kleoparda – Typ: Unlicht. Level 40 – 44. Häufigkeit: 25%.

Gaunux – Typ: Unlicht. Level 40 – 44. Häufigkeit: 30%.

Mauzinger – Typ: Stahl. Level 40 – 44. Häufigkeit: 40%.

Overworldsprite:

Moruda – Typ: Geist, Pflanze. Level 40 – 44. Häufigkeit: 1%.

Apoquallyp – Typ: Wasser, Geist. Level 40 – 44. Häufigkeit: 5%.

Aggrostella – Typ: Gift, Wasser. Level 40 – 44. Häufigkeit: 5%.

Garstella – Typ: Gift, Wasser. Level 40 – 44. Häufigkeit: 24%.

Klopptopus – Typ: Kampf. Level 40 – 44. Häufigkeit: 30%.

Arktip – Typ: Eis. Level 40 – 44. Häufigkeit: 40%.

Alle Gegenstaände, die ihr an Spikeford-Ortsrand finden könnt:

Scope-Linse – Lauft den Hügel südlich des Strands hoch und geht dann in den umzäunten Bereich westlich.

3x Kapseln Angriffsplus – Nordwestlich des Zugangs zu Spikeford. Glitzernder Gegenstand bei den Containern.

3x Kapseln Megablock – Südlich des Zugangs nach Spikeford. Dort, wo Mary euch angesprochen hat.

Kampf gegen Mary

Im Westen liegt der Route-9-Tunnel und im Osten die Stadt Spikeford. Wenn ihr euch dem Ort nähert, trefft ihr eine Gruppe von Trainern, die versuchen, Spikeford zu betreten. Doch die Stadt ist geschlossen. Lasst euch von Mary, die im Südosten auf euch wartet, einen geheimen Weg in die Stadt hinein zeigen. Aber natürlich nur, wenn ihr sie in einem Pokémon-Kampf besiegt. Ihr lasst euch natürlich darauf ein und ignoriert das grölende Team Yell einfach.

Den Anfang macht ein Kleoparda (Typ: Unlicht), Level 42. Psycho verursacht gegen das Kleoparda keinen Schaden und Geist sowie Unlicht nur Halben. Setzt stattdessen auf Kampf, Käfer und/oder Fee, für doppelten Schaden. Wie immer bestenfalls durch ein Pokémon vom gleichen Typ wie die Attacke ausgeführt, um den Schaden zu maximieren. Es folgt ein Toxiquak (Typ: Gift, Kampf) auf Level 43. Bekämpft es bestenfalls mit Psycho, für vierfachen Schaden. Boden und Flug sorgt immer noch für 2x Schaden.

Das vorletzte Pokémon ist ein Irokex (Typ: Unlicht, Kampf) auf Level 43. Für 4x Schaden setzt ihr auf Attacken vom Typ fee. Kampf und Flug verursachen doppelten Schaden, Gestein und Geist nur Halben, Unlicht ein Viertel und Psycho verursacht nicht einmal einen Kratzer. Zuletzt habt ihr es wieder mit Marys Morpeko zu tun, also einem Pokémon vom Typ Elektro, Unlicht. Bekämpft es mit Attacken vom Typ Kampf, Boden, Käfer oder Fee. Elektro, Flug, Geist, Unlicht und Stahl sind nicht effektiv, Psycho richtet gar keinen Schaden an.

„Was sollte das denn? Meine Pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen, was sie draufhaben!“

Unlicht-Orden in Pokémon Schwert und Schild

Über den südlichen, geheimen Eingang erreicht ihr nach dem Kampf schließlich Spikeford. In dieser Stadt gibt es lediglich ein Fundstück, und zwar die Wahlbrille, die im Stadion neben der Bühne liegt. Lauft nach eurer Ankunft in der Stadt nach Osten, um erneut mit Mary zu sprechen und mit der hiesigen Arena-Challenge zu beginnen. Lasst euch die Ligakarte von Nezz geben und stellt euch dann der Arena-Mission von Spikeford. In unserem separaten Guide erklären wir euch ganz genau, wie ihr den Unlicht-Orden erringt und Nezz in die Knie zwingt.

Arenaleiter Nezz besiegen: So erhaltet ihr den Unlicht-Orden in Pokémon Schwert & Schild:

Bedenkt, dass keines der vier Pokémon, die von Nezz in den Kampf geschickt werden, lediglich einen Typ hat. Zwar sind alle in erster Linie Unlicht, doch haben sie zusätzlich die Zweittypen Kampf, Psycho, Gift und Normal. Gegen drei Pokémon ist der Typ Fee von Vorteil. Keiner der Kandidaten von Nezz hat eine Fähigkeit oder trägt einen Gegenstand. Attacken vom Typ Kampf sind gegen zwei Pokémon des Arena-Leiters effektiv. Auf Psycho solltet ihr jedoch durchgehend verzichten.