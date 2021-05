Pokémon Schwert und Schild: Engine-Ostrand: Kampf gegen Arenaleiter Kabu für Feuer-Orden – Naturzone Akt II – Lösung 6

Nachdem ihr in Pokémon Schwert und Schild den Wasser-Orden bei Kate einstreichen konntet und die Galar-Mine 2 passiert habt, geht es weiter in Richtung Feuer-Orden! Denn ihr wollt schließlich alle Orden einheimsen und zum Champion aufsteigen? Mit dieser Lösung ist es möglich. Doch vorerst müsst ihr den Engine-Ostrand meistern. Außerdem geht es wieder zurück in die Naturzone.

Pokémon Schwert und Schild: Engine-Ortsrand

Sobald ihr die Galar-Mine 2 verlassen habt, könnt ihr euch von Hop über PokéJobs aufklären lassen. Nun müsst ihr nur noch den Engine-Ortsrand durchqueren und ihr kehrt in die große Stadt zurück, wo ihr schließlich gegen Arenaleiter Kabu antreten könnt, um euch den Feuer-Orden zu schnappen. In diesem Gebiet gibt es eine Vielzahl an Pokémon, die ihr nun zum ersten Mal fangen könnt. Außerdem stellen sich euch hier 2 Trainer in den Weg, deren Pokémon einen Level von 22 – 23 haben.

Im hohen Gras:

Bähmon – Typ: Unlicht, Fee. Level 21 – 24. Häufigkeit: 5%.

Kamehaps – Typ: Wasser. Level 21 – 24. Häufigkeit: 10%.

Gladiantri – Typ: Unlicht, Stahl. Level 21 – 24. Häufigkeit: 20%.

Kiesling – Typ: Gestein. Level 21 – 24. Häufigkeit: 30%.

Glibunkel – Typ: Gift, Kampf. Level 21 – 24. Häufigkeit: 35%. Nur in Schild.

Zurrokex – Typ: Unlicht, Kampf. Level 21 – 24. Häufigkeit: 35%. Nur in Schwert.

Overworldsprite:

Molunk – Typ: Gift, Feuer. Level 22 – 26. Häufigkeit: 5%. Nur in Schild.

Jiutesto – Typ: Kampf. Level 22 – 26. Häufigkeit: 5%. Nur in Schild.

Karadonis – Level 22 – 26. Häufigkeit: 5%. Nur in Schwert.

Brimova – Level 22 – 26. Häufigkeit: 10%.

Smogon – Typ: Gift. Level 22 – 26. Häufigkeit: 15%.

Mogelbaum – Typ: Gestein. Level 22 – 26. Häufigkeit: 30%.

Noctuh – Typ: Normal, Flug. Level 22 – 26. Häufigkeit: 40% (ST), 35% (SD).

Außerdem könnt ihr in Engine-Ostrand folgende Items finden:

Münzamulett – In der Nähe des Minen-Ausgangs, hinter dem Ortsschild.

3x Superbälle – Südlich des Ortsschilds, umgeben von hohem Gras.

Fläschchen AP-Plus – Glitzerndes Objekt. Liegt direkt vor einem Stein, im nordwestlichen Bereich des ersten Grasfelds.

Prachtfeder – Glitzerndes Objekt. Liegt auf der Brücke nach Engine City.

Geniefeder – Glitzerndes Objekt. Liegt auf der Brücke nach Engine City. Kann zweimal gefunden werden.

Abwehrfeder – Glitzerndes Objekt. Liegt auf der Brücke nach Engine City.

Arenaleiter Kabu besiegen: So erhaltet ihr den Feuer-Orden in Pokémon Schwert & Schild

Über die große Brücke im Westen kommt ihr zurück nach Engine City, wo ihr endlich gegen Kabu antreten und euch den Feuer-Orden schnappen könnt. Besucht zuerst aber das Hotel und übernachtet dort. In unserem separaten Guide erklären wir euch ganz genau, wie ihr die Arena-Mission bewältigt und Kabu in seine Schranken weist. Kabu wird drei Pokémon gegen euch in den Kampf schicken, die Level 25 bis 27 sind. Außerdem sind alle drei vom Typ Feuer, können also mit Wasser, Boden und Gestein bekämpft werden.

Naturzone, II. Akt

Nachdem ihr euch den Flammen-Orden geschnappt habt, kehrt ihr automatisch in die Naturzone zurück, die ihr erneut durchqueren müsst, um euer neues Ziel, Claw City, zu erreichen. Doch dieses Mal führt euch euer Weg über die Brücke im Nordosten, von wo aus ihr neue Bereiche der Zone erkunden könnt. Natürlich haben diese wieder besondere Pokémon, die sich in ihnen aufhalten, also zögert nicht, ein paar Minuten hier zu verbringen und euch neue, mächtige Begleiter zu fangen.

Engine-Flussufer

Das erste der nördlichen Gebiete, die ihr in der Naturzone ab jetzt erkunden könnt, ist das Engine-Flussufer. Folgend findet ihr eine Auflistung der seltensten Pokémon, die ihr in diesem Bereich finden und fangen könnt, und das entsprechende Wetter, das herrschen muss, damit das Ziel draußen angetroffen werden kann. Bedenkt, dass ihr nach dem Erhalt von Surfer neue Pokémon auf dem Wasser finden könnt.

Gastella – Typ: Gift, Wasser. Level 26 – 28. Häufigkeit: 5%. Muss geangelt werden.

Symvolara – Typ: Psycho, Flug. Level 26 – 28. Häufigkeit: 5%. Bei jedem Wetter.

Zwollock – Typ: Normal. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Bei normalem Wetter. Bei bewölktem Wetter.

Zwirrlicht (Overworldsprite) – Typ: Geist. Level 26 – 28 (ST), 28 – 30 (SD). Häufigkeit: 5%. Nur bei dichtem Nebel.

Qurtel (Overworldsprite) – Typ: Feuer. Level 26 – 28 (ST), 28 – 30 (SD). Häufigkeit: 10& (ST), 20% (SD).

Toxel (Overworldsprite) – Typ: Elektro, Gift. Level 26 – 28 (ST), 28 – 30 (SD). Häufigkeit: 5%. Nur bei Gewitter.

Araqua (Overworldsprite) – Typ: Wasser, Käfer. Level 26 – 28 (ST), 28 – 30 (SD). Häufigkeit: 5%. Nur bei Regen.

Jiutesto (Overworldsprite) – Typ: Kampf. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Nur in Schild. Nur bei bewölktem Wetter.

Karadonis (Overworldsprite) – Typ: Kampf. Level 26 – 28. Häufigkeit: 5%. Nur in Schwert. Nur bei bewölktem Wetter.

Mampfaxo (Overworldsprite) – Typ: Normal. Level 26 – 28 (ST), 28 – 30 (SD). Häufigkeit: 5%. Bei normalem Wetter.

Von der Brücke aus lauft ihr nach links und bis zu den großen Rohren am Mauerwerk, wo ihr einen Feuerstein findet. Außerdem findet ihr auf der westlichen Seite, gegenüber der Pfeiler, die dieses Gebiet von Brückental trennen, einen gelben Pokéball und darin die TM39 – Fassade.

Brückental

Habt ihr das Engine-Flussufer hinter euch gelassen, gelangt ihr nach Brückental. Auch hier gibt es eine Vielzahl an Pokémon, die bekämpft und gefangen werden können. Je nachdem, welches Wetter gerade herrscht. Durch das Schütteln von Beerenbäumen könnt ihr Kikugi und Schlaraffel finden. Die seltensten und interessantesten Pokémon in diesem Gebiet findet ihr wie folgt aufgelistet:

Garados – Typ: Wasser, Flug. Level 26 – 28. Häufigkeit: 5%. Muss geangelt werden.

Baldorfisch – Typ: Wasser, Gift. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Muss geangelt werden.

Togepi – Typ: Fee. Level 26 – 28. Häufigkeit: 2% bei normalem Wetter, 5% bei dichtem Nebel.

Kastadur – Typ: Pflanze, Stahl. Level 26 – 28. Häufigkeit: 5%. Bei jedem Wetter.

Flunkifer – Typ: Stahl, Fee. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Nur bei Schneesturm. Nur in Schwert.

Wagong Typ: Gestein, Feuer. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Nur bei Sonnenschein.

Reißlaus – Typ: Käfer, Wasser. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Nur bei Regen.

Kupfanti (Overworldsprite) Typ: Stahl. Level 27 – 29. Häufigkeit: 10% bei Schneesturm, 5% bei Sonnenschein, 5% bei bewölktem Wetter, 1% bei normalem Wetter.

Puppance ( Overworldsprite) – Typ: Boden, Psycho. Level 27 – 29. Häufigkeit: 10%. Bei Sonnenschein und bei Sandstrum.

Weit im Westen findet ihr eine Zweigstelle des Pokémon-Horts. Außerdem findet ihr hier einen Watt-Händler, der euer Rotom-Bike verbessern kann. Zusätzlich könnt ihr bei ihm die Farbe eures Fahrrads ändern und an der Rotom-Rallye teilnehmen. Für den Abschluss der ersten Rallye erhaltet ihr TM14 (Donnerwelle). Habt ihr 20.000 Punkte erreicht, erhaltet ihr die TM80 (Voltwechsel).

Hinweis: Wir aktualisieren diese Komplettlösung zu „Pokémon Schwert und Schild“ fortwährend und werden diese zudem nach und nach durch entsprechende Guides erweitern. Kommt also gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn ihr Hilfe oder Tipps benötigt.

Megalithen-Ebene

Hinter dem Engine-Flussufer und Brückental beginnt der Bereich der Megalithen-Ebene. Hier tummeln sich unglaublich viele Pokémon. Wie immer entscheidet das aktuelle Wetter darüber, welche Miniaturmonster erscheinen und welche nicht. Außerdem wird unterschieden zwischen Pokémon, die lediglich als Schemen im hohen Gras auftauchen und solchen mit Overworldsprite, die sichtbar durch die Landschaft wandern. Die seltensten und interessantesten Pokémon auf der Megalithen-Ebene findet ihr wie folgt aufgelistet:

Togetic – Typ: Fee, Flug. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Nur bei dichtem Nebel.

Pottrott Typ: Käfer, Gestein. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Nur bei Sandsturm.

Petznief – Typ: Eis. Level 26 – 28. Häufigkeit: 20% bei Schneesturm, 40% wenn es schneit.

Knapfel – Typ: Pflanze, Drache. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Nur bei Gewitter.

Pikachu – Typ: Elektro. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Nur bei Regen.

Cottomi – Typ: Pflanze. Level 27 – 29. Häufigkeit: 10%. Bei normalem Wetter.

Kleptifux (Overworldsprite) – Typ: Unlicht. Level 28 – 30). Bei dichtem Nebel.

Bronzel (Overworldsprite) – Typ: Stahl, Psycho. Level 28 – 30. Häufigkeit: Bei dichtem Nebel. Bei Schneesturm. Wenn es schneit. Bei Regen.

Puppance (Overworldsprite) – Typ: Boden, Psycho. Level 28 – 30. Häufigkeit: 10%. Bei jedem Wetter.

Lithomith (Overworldsprite) – Typ: Käfer, Gestein. Level 28 – 30. Häufigkeit: 15%. Nur bei Sandsturm.

Kastadur (Overworldsprite) – Typ: Pflanze, Stahl. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Nur bei Schneesturm.

Urgl (Overworldsprite) – Typ: Flug, Wasser. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Nur bei Regen.

Skallyk (Overworldsprite) – Typ: Unlicht, Flug. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Bei jedem Wetter. Nur in Schild.

Geronimatz (Overworldsprite) – Typ: Normal, Flug. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Bei jedem Wetter. Nur in Schild.

Molunk (Overworldsprite) – Typ: Gift, Feuer. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5% (ST), 15% (SD). Nur bei Sonnenschein.

Spiegel des Giganten

Das vierte Gebiet der nördlichen Naturzone kann für seltene und interessante Pokémon zu diesem Zeitpunkt besucht werden, jedoch solltet ihr in Erwägung ziehen, mit der Fähigkeit Surfer zurückzukehren, da ihr dann ein neues Gebiet erreichen und Pokémon auf dem Wasser erwischen könnt. Bis es jedoch soweit ist, findet ihr hier die Liste mit den wichtigsten Pokémon, die ihr nach Erhalt der Feuer-Ordens entdecken und fangen könnt.

Garados – Typ: Wasser, Flug. Level 26 – 28. Häufigkeit: 5%. Muss geangelt werden.

Lampi – Typ: Wasser, Elektro. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Muss geangelt werden.

Mimigma – Typ: Geist, Fee. Level 26 – 28. Häufigkeit: 3%. Nur bei dichtem Nebel.

Wommel (Overworldsprite) – Typ: Käfer, Fee. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Nur bei dichtem Nebel.

Botogel (Overworldsprite) – Typ: Eis, Flug. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Nur wenn es schneit.

Furnifraß (Overworldsprite) – Typ: Feuer. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5% (ST), 40% (SD). Bei Sonnenschein.

Fermicula (Overworldsprite) – Typ: Käfer, Stahl. Level 28 – 30. Häufigkeit: 40% (ST), 5% (SD). Bei Sonnenschein.

Corasonn (Galar-Form) (Overworldsprite) – Typ: Wasser, Gestein. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Nur bei bewölktem Wetter. Nur in Schild.

Porenta (Galar-Form (Overworldsprite) – Typ: Kampf, Flug. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Nur bei bewölktem Wetter. Nur in Schwert.

Irrbis (XL) (Overworldsprite) – Typ: Geist, Pflanze. Level 28 – 30. Häufigkeit: 1%. Bei normalem Wetter.

Hut des Giganten

Den Bereich Sandsturmkessel könnt ihr erst zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel betreten, weswegen es nun erst einmal mit dem Hut des Giganten weitergeht. Durch das Schüttel von Beerenbäumen könnt ihr Schlaraffel und Kikugi hervorlocken. Außerdem lauern hier auf dem Boden die Pokémon Sonnfel (Nur in Schwert) und Lunastein (Nur in Schild). Nun folgend die wichtigsten und seltensten Pokémon, die ihr in dem Gebiet Hut des Giganten finden und fangen könnt:

Garados – Typ: Wasser, Flug. Level 26 – 28. Häufigkeit: 5%. Muss geangelt werden.

Krebscorps – Typ: Wasser. Level 26 – 28. Häufigkeit: 10%. Muss geangelt werden.

Schnuthelm – Typ: Käfer. Level 27 – 29. Häufigkeit: 10%. Bei bewölktem Wetter. Nur in Schild.

Laukaps – Typ: Käfer. Level 27 – 29. Häufigkeit: 10%. Bei bewölktem Wetter. Nur in Schwert.

Pottrott (Overworldsprite) – Typ: Käfer, Gestein. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Nur bei Sandsturm.

Rioulu (Overworldsprite) – Typ: Kampf. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Nur bei Schneesturm.

Piepi (Overworldsprite) – Typ: Fee. Level 28 – 32 (ST), 28 – 32 (SD). Häufigkeit: 10%. Nur bei dichtem Nebel.

Claw-Plateau

Der Wutanfallsee im Westen kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht betreten werden, daher geht es direkt weiter mit dem Claw-Plateau. Eure letzte Chance vor der nächsten Stadt, seltene und starke Pokémon zu fangen. Je nach Wetterlage und unterschieden, ob sich die Miniaturmonster im Gras verstecken oder sichtbar umher wandern (Overworldsprite). Hier findet ihr nun folgend eine Liste mit den Pokémon-Typen, die für euch besonders interessant sein sollten. Durch das Schütteln eines Beerenbaums könnt ihr wieder ein Scharaffel oder ein Kikugi erscheinen lassen.

Zwollock – Typ: Normal. Level 28 – 30. Häufigkeit: 10%. Nur bei normalem Wetter.

Resladero – Typ: Kampf, Flug. Level 28 – 30. Häufigkeit: 5%. Nur bei bewölktem Wetter.

Bähmon – Typ: Unlicht, Fee. Level 28 – 30. Häufigkeit: 10%. Nur bei dichtem Nebel.

Gramokles – Typ: Stahl, Geist. Level 28 – 30. Häufigkeit: 15%. Nur bei Schneesturm.

Milza (Overworldsprite) – Typ: Drache. Level 29 – 31. Häufigkeit: 2%. Bei Sandsturm. Nur in Schwert.

Knacklion (Overworldsprite) – Typ: Boden. Level 29 – 31. Häufigkeit: 2%. Bei Sandsturm. Nur in Schild.

Nebulak (Overworldsprite) – Typ: Geist. Level 29 – 31. Häufigkeit: 10%. Bei dichtem Nebel.