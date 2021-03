Pokémon-Legenden: Arceus – Tritt Giratina als großer Gegenspieler auf?

Zur Handlung von Pokémon-Legenden: Arceus ist noch so gut wie gar nichts bekannt. Das Setting ist in einem Sinnoh der Vergangenheit angesiedelt und das Gott-Pokémon Arceus wird eine große Rolle spielen. Anhand der Story aus den Editionen Diamant, Perl und Platin könnte es Sinn machen, dass Giratina als großer Gegenspieler auftritt.

Theorie: Giratina als Gegner in Pokémon-Legenden: Arceus

Diese Theorie spricht von einem Story-Ansatz von „Pokémon Legends: Arceus“, in der Arceus und Giratina sich bekämpfen. Giratina könnte also als Gegenspieler auftreten.

Was ist Giratina? Das Legendäre Pokémon Giratina stammt aus der 4. Generation, ist vom Typ Geist/Drache und wurde zusammen mit Dialga und Palkia als eines der ersten Pokémon von Arceus erschaffen. Während Dialga und Palkia das Raum-Zeit-Kontinuum kontrollieren (Dialga steht für die Zeit und Palkia steht für den Raum), verkörpert Giratina die Antimaterie. Es lebt in der Zerrwelt – eine andere Dimension – und hält dort alle Welten im Gleichgewicht.

© The Pokémon Company

Giratina besitzt keine Entwicklungen, kann dafür aber zwei Formen annehmen. In der Zerrwelt oder beim Tragen des Platinum-Orbs befindet es sich in seiner Urform, die an eine Schlange erinnert. Ansonsten tritt es in seiner Wandelform auf, in der es auf sechs Beinen steht. Durch den Formwandel ändert sich seine Fähigkeit und seine defensiven und offensiven Statuswerte werden vertauscht.

Giratina spielt in der Schöpfungsgeschichte der Pokémon-Welt eine große Rolle

In der Hintergrundgeschichte der „Pokémon“-Spiele erschuf Arceus die Pokémon-Welt. Auf der Speersäule des Kraterbergs formte Arceus anschließend zwei Eier, aus denen Dialga und Palkia schlüpften. Sie kontrollieren Raum und Zeit. Aus einem dritten Ei, das Arceus erschuf, schlüpfte Giratina, sodass das Dimensions-Trio komplettiert war. Es sollte ein Gegengewicht zu Dialgas und Palkias Raum-Zeit-Gefüge verkörpern, allerdings wurde Giratina aufgrund seines Verhaltens von Arceus in die Zerrwelt verbannt, einer anderen Dimension, in der die Zeit stillsteht und sich der Raum im Chaos befindet.

Pokémon Legends: Arceus könnte der erste Teil einer Trilogie sein

Bekämpfen sich Arceus und Giratina in Pokémon-Legenden: Arceus?

Laut dieser Hintergrundgeschichte befindet sich Giratina also im Bruch mit seinem Schöpfer und in „Pokémon-Legenden: Arceus“ könnte dies für eine spannende Story sorgen. So könnte Giratina gegen Arceus kämpfen und wir als Protagonist würden eine Rolle dabei spielen. Im Zuge dieses Gefechts geht Arceus als Sieger hervor und würde Giratina (wieder) in die Zerrwelt verbannen.

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Vielleicht lernen wir dabei sogar noch mehr zur Ursprungsgeschichte von Giratina, da außer in Pokémon Platin so gut wie nichts über das Legendäre Pokémon berichtet wird. Aufgrund seiner Verbannung in die unwirkliche Parallelwelt wird Giratina in den Mythologien, die in den Spielen erzählt werden, häufig ausgelassen.

Einen Kampf zwischen Giratina und Arceus haben Pokémon-Fans sogar bereits mal gesehen. Im Kinofilm Arceus und das Juwel des Lebens kämpft das Gott-Pokémon ebenfalls gegen Giratina. Es wäre also durchaus wahrscheinlich, dass uns in „Pokémon-Legenden: Arceus“ ein ähnliches Gefecht erwarten könnte.

Falls euch diese Vermutungen gefallen, dann schaut euch diesen Reddit-Beitrag an. Dort schildert ein User noch weitere Details und spricht sogar von zwei Fraktionen, die durch diese beiden mächtigen Pokémon angeführt werden.

Aber wie immer bei solchen Theorien gilt: Es ist offiziell nichts von Nintendo und The Pokémon Company bestätigt und gilt daher als Gerücht.