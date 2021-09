Geheimnisse des Dschungels – Netflix zeigt neuen Pokémon-Film und ihr erhaltet Celebi und Zarude als Geschenk

Ihr könnt schon bald den neuesten Pokémon-Film schauen, Netflix zeigt das abendfüllende Abenteuer rund um Ash und Pikachu schon in wenigen Wochen auf der VoD-Streamingplattform. Und der Filmstart wird sogar mit speziellen Geschenken für Pokémon-Fans gefeiert.

Pokémon: Geheimnisse des Dschungels bald auf Netflix

Ab dem 8. Oktober 2021 wird auf dem Streamingdienst Netflix der neueste und nunmehr 23. Pokémon-Kinofilm auf Abruf bereitstehen: Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels. Die Ankündigung zum bevorstehenden Netflix-Start wird mit einem passenden Trailer begleitet, der euch einen Vorgeschmack auf das Dschungelabenteuer gibt.

Worum geht es in dem Film?

Die offizielle Beschreibung zur Handlung von „Pokémon: Geheimnisse des Dschungels“ lautet wie folgt:

„In den Tiefen des Dschungels, weit entfernt von jeglichen Dörfern, liegt der Okoya-Wald – ein Pokémon-Paradies, dessen Betreten für Außenstehende verboten ist. In diesem Dschungel lebt Koko, ein Junge, der von dem Mysteriösen Pokémon Zarude als Pokémon aufgezogen wurde. Koko wuchs in dem Glauben auf, ein Pokémon zu sein. Aber eines Tages kommt es zu einem zufälligen Treffen mit Ash und Pikachu und Koko schließt seine erste Freundschaft mit einem Menschen. Ist er wirklich ein Pokémon? Oder ist er eigentlich ein Mensch?“

In den japanischen Kinos lief der Film bereits am 25. Dezember 2020 an. Nun kommen wir ebenfalls in den Genuss des Streifens. Wer bereits jetzt Lust auf weitere Pokémon-Filme hat, kann ebenfalls auf Netflix die beiden Vorgängerfilme „I Choose You“ und „Die Macht in uns“ ansehen. Zudem gibt es diverse Staffeln der TV-Serie wie zum Beispiel die Abenteuer auf Alola oder die aktuellste Serie „Pokémon Reisen“ zum Streamen.

Spezielle Event-Verteilung: Schnappt euch Shiny Celebi und Papa-Zarude

Um den Start von „Pokémon: Geheimnisse des Dschungels“ auf Netflix zu feiern, wird es eine Event-Verteilung der beiden Pokémon geben, die im Film die Hauptrolle spielen: Papa-Zarude und Shiny Celebi. Ihr könnt euch die beiden seltenen Pokémon auf die Editionen Pokémon Schwert und Pokémon Schild laden.

Dazu müsst ihr einen kostenlosen Account beim Pokémon-Trainer-Club haben und die E-Mail-Benachrichtigungen in eurem Profil aktivieren. Habt ihr euch auf diese Weise bis zum 25. September angemeldet, bekommt ihr am 7. Oktober eine E-Mail vom Pokémon-Trainer-Club, in der ihr die Codes für die beiden speziellen Pokémon findet. Anschließend könnt ihr die Codes im Geheimgeschenk-Menü von „Pokémon Schwert“ oder „Pokémon Schild“ einlösen.

© The Pokémon Company