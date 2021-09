Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle – Neuer Trailer enthüllt Rückkehr von Pokétch und VMs

Im November erwarten uns die neuen Pokémon-Editionen in Form der Gen-Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. In einem neuen Trailer offenbaren Nintendo und The Pokémon Company neue Details zu den beiden Nintendo Switch-Games.

Neuer Trailer zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle veröffentlicht

Pokétch wieder mit dabei

Die Pokétch war in den Originalen das Feature für den Touchscreen des Nintendo DS. In den Remakes für Nintendo Switch müssen wir die multifunktionale Pokétch trotz fehlenden zweiten Bildschirms nicht missen. Sie verfügt über verschiedene Features wie den Itemradar und ihr könnt damit Pokémon rufen, die VMs wie Zerschneider oder Kraxler einsetzen.

© Nintendo, The Pokémon Company

VMs feiern Rückkehr

Ja, richtig gelesen. Ihr könnt (oder müsst) wieder VMs benutzen. Die Remakes halten sich nah an die Originale und bringen daher auch dieses Feature wieder, bei dem Fans eigentlich froh waren, dass es in jüngsten Pokémon-Hauptteilen abgeschafft wurde.

© Nintendo, The Pokémon Company

Platz der Treue

Der aus den Original-Editionen bekannte Platz der Treue, der sich im Norden von Herzhofen befindet, ist auch in den Remakes vorhanden. Dort könnt ihr mit euren Pokémon spazieren gehen und dabei nun sogar die Kameraperspektive und den Zoom anpassen. So lassen sich spielend leicht Erinnerungsfotos mit euren Pokémon schießen (in Form von Screenshots mit der Konsole wohlgemerkt).

© Nintendo, The Pokémon Company

Ihr könnt wieder Knurspe zubereiten

Auch die Knurspe feiern ihre Rückkehr. Das Feature, das ausschließlich in den Original-Editionen Diamant, Perl und Platin Verwendung fand, kann auf der Nintendo Switch erneut erlebt werden. Mittels eines kleinen Minispiels kreiert ihr Snacks für eure Taschenmonster, die die Ausstrahlung in einer der Wettbewerbskategorien verbessern. So habt ihr noch bessere Chancen in den Super-Wettbewerbs-Shows. Die Zubereitung ist in einer Knursperei sowie am Platz der Treue möglich.

© Nintendo, The Pokémon Company

„Pokémon Strahlender Diamant“ und „Pokémon Leuchtende Perle“ erscheinen am 19. November 2021 für Nintendo Switch.