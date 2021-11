Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Starter und Entwicklungen in der Übersicht – Für wen entscheidet ihr euch?

© Nintendo, The Pokémon Company, PlayCentral.de

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle bringen euch zurück in die Sinnoh-Region. Zum Start des neuen Pokémon-Abenteuers für die Nintendo Switch habt ihr wie immer die Wahl zwischen drei Startern: Chelast, Panflam und Plinfa.

Wir stellen euch alle Starter mit ihren Entwicklungsreihen vor. Dies wird hoffentlich eure Entscheidung erleichtern, falls ihr noch unschlüssig seid.

Die Starter in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

Ihr müsst euch für eines entscheiden: Ihr dürft zu Beginn des Abenteuers nur einen Partner als Starter-Pokémon auswählen. Die anderen beiden Taschenmonster könnt ihr auf eurer Edition nach der Story dann ebenfalls noch fangen.

Per Tausch lassen sich die anderen Starter auch erhalten: Ihr habt die Möglichkeit euch mit Freunden zusammen zu tun und zu tauschen. So könnt ihr die übrigen Starter ebenfalls auf eurer Edition versammeln. Ab einem gewissen Punkt im Spiel habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, euer Starter-Pokémon in einer Pension abzugeben und Eier zu erhalten.

Chelast

Chelast ist der Starter vom Typ Pflanze.

Chelcarain

Auf Level 18 entwickelt sich Chelast zu Chelcarain weiter.

Chelterrar

Auf Level 32 entwickelt sich Chelcarain zu Chelterrar weiter. Auf seiner letzten Stufe besitzt es den Doppel-Typ Pflanze/Boden.

Panflam

Panflam ist der Starter vom Typ Feuer.

Panpyro

Auf Level 14 entwickelt sich Panflam zu Panpyro weiter. Es besitzt bereit die Typen-Kombination Feuer/Kampf.

Panferno

Panpyro entwickelt sich auf Level 36 zu Panferno weiter. Es besitzt ebenfalls die Typen-Kombination Feuer/Kampf.

Plinfa

Plinfa ist der Starter vom Typ Wasser.

Pliprin

Plinfa entwickelt sich auf Level 16 zu Pliprin weiter.

Impoleon

Auf Level 36 entwickelt sich Pliprin schließlich zu Impoleon. Die Endstufe besitzt die Typen-Kombination Wasser/Stahl.

Umfrage: Für welchen Starter entscheidet ihr euch? Untitled Poll Field Chelast Panflam Plinfa



Mit welchem der drei Starter werdet ihr das Abenteuer in „Strahlender Diamant“/„Leuchtende Perle“ bestreiten: Chelast, Panflam oder Plinfa? Macht gerne bei unserer Umfrage mit, um zu erfahren, welcher Starter bei der PlayCentral-Community am beliebtesten ist.