PlayStation Plus Essential im November 2025: Neue Gratis-Spiele bringen Offroad-Action und Katzenabenteuer auf die PS5 und PS4

Sony startet den November mit frischen Spielen für alle Abonnenten von PlayStation Plus Essential. Seit dem heutigen Dienstag (4. November 2025) stehen drei neue Titel zum kostenlosen Download bereit – und bieten dabei eine abwechslungsreiche Mischung aus Abenteuer, Rennsport und Chaos-Physik.

Drei neue Spiele für alle PS Plus-Abonnenten

Wie gewohnt dürfen sich alle Mitglieder – egal ob Essential, Extra oder Premium – die Spiele ohne zusätzliche Kosten sichern. Nach dem Hinzufügen zur Bibliothek bleiben sie dauerhaft verfügbar, solange ein aktives PS-Plus-Abo besteht.

Das größte Highlight in diesem Monat ist ohne Zweifel das vielfach ausgezeichnete Indie-Abenteuer „Stray“. In der Rolle einer herrenlosen Katze erkunden Spieler eine geheimnisvolle, von Robotern bewohnte Stadt und versuchen, ein altes Geheimnis zu lösen. Die melancholische Atmosphäre und die liebevoll gestaltete Welt machten den Titel schon bei seinem Release 2022 zu einem Publikumsliebling.

Wer es lieber staubig und laut mag, bekommt mit „EA Sports WRC 24“ den neuesten Rallye-Ableger von Codemasters serviert. Realistische Strecken, authentische Fahrphysik und offizielle Lizenzen sorgen für ein intensives Offroad-Erlebnis auf der PS5.

Abgerundet wird das Trio von „Totally Accurate Battle Simulator“ (TABS), einem absurden Physik-Spektakel, in dem Spieler urkomische Schlachten zwischen bizarr animierten Einheiten austragen. Der Indie-Hit ist bekannt für seinen skurrilen Humor und die unvorhersehbaren Kämpfe.

Die PS Plus Essential-Spiele im Überblick

Spiel Plattform Erscheinungsjahr Metascore User-Score PS Store-Bewertung Regulärer Preis Stray PS5, PS4 Juli 2022 83 8.3 4.73 29,99 € EA Sports WRC 24 PS5 Okt. 2023 80 6.5 3.79 49,99 € Totally Accurate Battle Simulator PS5, PS4 Dez. 2024 – 7.8 4.46 19,99 €

Blick in die Zukunft: Neue Extra- & Premium-Titel stehen bevor

Schon nächste Woche geht es weiter: Am 12. November 2025 will Sony die kommenden PlayStation Plus Extra– und Premium-Titel enthüllen. Die neuen Spiele werden dann am 18. November zum Download freigeschaltet. Gleichzeitig verlassen wie üblich einige ältere Titel den Katalog, darunter „Digimon Survive“, „Like a Dragon: Ishin“ und „Battlefield 5“, das mit dem kürzlich erschienenen Battlefield 6 ohnehin einen würdigen Nachfolger gefunden hat.

Damit bietet der November für PS-Plus-Mitglieder wieder reichlich Abwechslung – von emotionalen Indie-Erlebnissen über realistische Rennsimulationen bis hin zu chaotischem Strategiespaß.