PlayStation 5 aus Messing stellt DIY-Künstler vor besondere Challenge

Seit dem Release der PlayStation 5 hat es schon die verrücktesten Modding-Cases gegeben. Angefangen bei saustarken „Dragon Ball“– oder „God of War“-Designs über einem unvergleichbaren „The Last of Us“-Case bis hin zu einer goldenen PS5 war eigentlich alles dabei. Und wir kommen nicht aus dem Staunen heraus.

Doch DIY Perks beweist nun einmal mehr, dass es sich noch längst nicht ausgemoddet hat, wenn es um die Next-Gen-Konsole von Sony geht. Auf dem YouTube-Kanal sehen wir die neuste Kreation von DIY Perks und es ist eine PlayStation 5 aus echtem Messing, die beeindruckender nicht sein könnte.

DIY Perks: Probleme bei der PS5 aus Messing

Wie Matthew Perks erklärt, sei das „Messing ein sehr geschmeidiges Metall, was es vielseitig“ mache. Die einzelnen Schritte umfassen unter anderem:

Er nahm die Konsole auseinander Er schnitt eine Papierschablone in entsprechende Teilen Mit der Schablone schnitt er die Messingplatten zurecht Die Vorderseite bearbeitete und bog er separat Am Ende bog er die fertigen Faceplates in die finale Form

Insbesondere der letzte Part sei der gewesen, der am meisten Zeit in Anspruch genommen hätte. Das ist dahingehend nachvollziehbar, dass die PS5-Flügel immerhin kein einfacher Kasten darstellen, sondern auf beiden Seiten zu einem V-Shape gebogen sind.

Diese Form sei laut Perks Aussagen äußerst ungewöhnlich. Er musste erst Holzstücke so zurechtschneiden, dass sie der PS5-Faceplate entsprachen und dann klammerte er die Messingteile an die Holzteile fest. Im Anschluss erhitzte er das Messing leicht, um es schließlich in die korrekte Form biegen zu können.

Das klingt im ersten Moment zwar nicht unbedingt einfach und wie ein typischer DIY-Job (Do It Yourself), aber im Endeffekt könnte sich jeder mit dieser Anleitung solche Faceplates sogar selber zu Hause nachbasteln.

Ein wenig handwerkliches Geschick erfordert es aber auf jeden Fall. Wir erfreuen uns deshalb erst einmal nur an dem Antlitz und verbeugen uns vor diesem formidablen Stück Handwerkskunst.