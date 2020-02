Sony fordert die Spieler auf der PlayStation 4 aktuell heraus, am sogenannten PlayStation Spielerfest teilzunehmen und dadurch exklusive Preise zu gewinnen. Ihr könnt daran teilnehmen und euch ebenfalls an den Preisen erfreuen. Wir verraten euch alles, was ihr darüber wissen müsst.

Kurzgesagt könnt ihr euch so spielerisch Community-Belohnungen für eure PlayStation 4 freischalten und mit etwas Glück sichert ihr euch dadurch sogar den Hauptgewinn. Im nachfolgenden Trailer erfahrt ihr erst einmal mehr:

Zocken und dabei Preise für PlayStation 4 abstauben!

Gemeinsames Spielen bedeutet in diesem Fall auch gemeinsames Erreichen von Zielen. Das führt zu den heiß begehrten Belohnungen wie exklusiven PS4-Designs und PSN-Avataren.

Falls ihr teilnehmen möchtet, dann könnt ihr euch ab heute registrieren. Die allererste Phase der Challenge beginnt dann am 24. Februar 2020. Und wenn alle Ziele des PlayStation Spielerfests auf der PlayStation 4 erreicht wurden (oder spätestens am 15. März), endet die Aktion wieder. Und so geht’s!

Registriere dich hier auf der Webseite mit deiner Anmelde-ID für PSN!

Spiele ausgewählte PS4-Games mindestens eine Stunde lang.

Sammle eine Mindestanzahl an Trophäen (bis zu sechs am Tag).

Beachte: Trophäen aus Games mit Multiplayer-Modus werden sogar doppelt angerechnet!

Dann heißt es nur noch abwarten und Prämien einsammeln. Dazu zählen exklusive Designs und Avatare sowie ein exklusives PlayStation-Kit, bestehend aus:

PlayStation Platinum-Trophäe mit eurer PSN-ID. Gutschein im Wert von 90 Euro für den PS Store. Gutscheincodes für eine Auswahl der besten PS4-Spiele.

Beantwortet dazu unter anderem eine Frage, auf dieser Internetseite von Sony.