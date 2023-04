Mit Park Beyond schickt sich das Entwickler-Team hinter „Tropico 6“ an, das Theme-Park-Genre gehörig aufzumischen. Der Vergnügungspark-Simulator erscheint am 16. Juni 2023 – und interessierte Spieler können den Titel ab sofort als digitale und physische Edition vorbestellen. Dabei locken die unterschiedlichen Versionen von „Park Beyond“ mit diversen Boni.

Park Beyond: Inhalte aller Editionen im Überblick

„Park Beyond“ kommt für den PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S und steht neben der Standard-Edition in drei weiteren Varianten zur Verfügung. Neben der PC-exklusiven Day-One-Edition gibt es für alle Plattformen eine digitale und eine physische Collector’s Edition.

Hier seht ihr die Inhalte aller Editionen noch einmal zusammengefasst:

Day 1 Admission Ticket Edition (Physisch, PC-exklusiv)

Vollversion von „Park Beyond“ (Code)

Steelbook

Soundtrack (physisch und digital)

Postkarten

Sticker

Preis: 59,99 Euro

Deluxe Edition: Visioneer Edition (Digital, alle Plattformen)

Vollversion von „Park Beyond“

ZOMBEYOND Impossification Set (ein Fahrgeschäft, ein Shop, drei Animateure, 30+ dekorative Items)

Season Pass mit Zugriff auf drei DLCs und Set mit fünf exklusiven Achterbahnwagen-Skins

Preis: 89,99 Euro (UVP, PS5 und Xbox Series X|S) beziehungsweise 79,99 Euro (UVP, PC)

Collector’s Edition: Impossified Edition (Physisch, alle Plattformen)

Vollversion von „Park Beyond“

Zombeyond Impossification Set

Season Pass

Collector’s Box

Soundtrack (physisch und digital)

Omni-Wagen-Tischfigur

Artbook

A3-Wendeposter

Lanyard und Personalanhänger

Steelbook

drei Postkarten

sechs Sticker

BEYOND SEAS Set mit zehn dekorativen Items

Preis: 119 Euro (UVP)

Exklusiver Bonus für Vorbesteller: Pac-Man Impossification Set

Wer „Park Beyond“ in der Day-One-, der Visioneer- oder der Impossified-Edition vorbestellt, erhält außerdem als besonderen Bonus das PAC-MAN Impossification Set mit folgenden Inhalten:

zwei Fahrgeschäfte

fünf Animateure

ein Hut-Shop

eine Shop-Impossification

30+ dekorative Items

Ihr seht also: Je nachdem, für welche Version ihr euch entscheidet, erwartet euch ein buntes Potpourri an zusätzlichen Inhalten und Sammlerstücken. Für Vorbesteller der physischen Editionen gilt übrigens: Ihr bekommt vom jeweiligen Händler, bei dem ihr Park Beyond gekauft habt, einen Code, mit dem ihr das Pac-Man-Set freischalten könnt.