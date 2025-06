Palworld-Update setzt auf Terraria-Elemente ab 25. Juni 2025

Die Fans von Palworld können sich freuen, denn das beliebte Kreaturensammelspiel hat endlich ein Veröffentlichungsdatum für das lang erwartete Terraria-Cross-Over-Update bekannt gegeben. Das große Update mit dem Titel Tides of Terraria wird am 25. Juni 2025 erscheinen und verspricht, eine Vielzahl von Inhalten aus dem Terraria-Universum in die Welt von Palworld zu bringen.

Palworld x Terraria: Was erwartet dich?

Welche neuen Inhalte bringt das Update? Das Tides of Terraria-Update wird nicht nur neue Inseln, sondern auch neue Pals einführen, die du erkunden und sammeln kannst. Die genaue Anzahl der neuen Inseln und Pals ist noch nicht bekannt, aber die Entwickler versprechen eine Fülle neuer Erlebnisse. Besonders spannend ist die Aussicht, dass einige der neuen Pals möglicherweise Monster aus Terraria sein könnten.

Ein Highlight des Updates wird die Einführung der Terra Blade sein, einer ikonischen Waffe aus Terraria. Im neuen Trailer, der heute veröffentlicht wurde, kannst du sehen, wie der Protagonist von Palworld und seine Pals eine dunkle und mysteriöse Höhle erkunden und auf das mächtige Schwert stoßen. Diese Entdeckung könnte den Terraria-Boss, das Auge von Cthulhu, herbeirufen, was für spannende Kämpfe sorgen dürfte.

Vorfreude auf das Update

Wie kannst du dich auf das Update vorbereiten? Um die bevorstehende Veröffentlichung zu feiern, ist Palworld derzeit im PlayStation Store und auf Steam um 25 % reduziert. Dies ist eine großartige Gelegenheit, deine Freunde zu überzeugen, sich dir für die neuen Terraria-Abenteuer anzuschließen. Mit der kürzlich eingeführten Crossplay-Funktion kannst du jetzt plattformübergreifend spielen und gemeinsam die neuen Inhalte erleben.

PocketPair hat zudem angekündigt, bis zum Release des Updates am 25. Juni weitere Teaser und Informationen über soziale Medien zu teilen. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten, um keine neuen Details zu verpassen.

Plattformen und Verfügbarkeit

Auf welchen Plattformen wird das Update verfügbar sein? Die Tides of Terraria-Erweiterung wird sowohl auf der PS5, Xbox One, Xbox Series X|S als auch auf Steam erhältlich sein. Unabhängig von deiner bevorzugten Plattform kannst du dich darauf freuen, in die neue Welt mit Terraria-Elementen einzutauchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tides of Terraria-Update für Palworld viele spannende Neuerungen mit sich bringt, die sowohl Fans von Palworld als auch von Terraria begeistern werden. Die Einführung neuer Pals, Inseln und die Möglichkeit, ikonische Terraria-Monster zu erleben, versprechen ein aufregendes Abenteuer.

Was denkst du über das kommende Update? Teile deine Meinung und Vorfreude in den Kommentaren mit uns!