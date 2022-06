Overwatch 2 geht schon bald in die nächste Beta, alle Infos zum Start

Wie Blizzard nun über die offiziellen Kanäle bekanntgegeben hat, wird Overwatch 2 schon am 28. Juni 2022 in die nächste Betaphase übergehen. Wer will, kann auf dem PC und auf Konsolen joinen. Bedenkt lediglich ein paar Kleinigkeiten.

Der Hero-Shooter „Overwatch 2“ durchlief erst kürzlich eine Betaphase. Und in der 2. Runde dürfen sogar die Konsolenspieler*innen teilnehmen. Heißt, gezockt wird auf der Xbox One und Xbox Series X|S, wie auf den Sony-Konsolen PS4 und PS5. Mit an Bord ist natürlich auch wieder die PC-Fraktion (via Battle.net).

Overwatch 2 mit der nächsten Beta

Wie kann ich an der Betaphase teilnehmen? Falls ihr euch ins Schlachtgetümmel von „Overwatch 2“ stürzen möchtet, erhaltet ihr in Kürze die Gelegenheit dazu. Ihr solltet lediglich eine Sache beachten und das ist die Voranmeldung.

Blizzard empfiehlt, sich ab dem 16. Juni 2022 für die geschlossene Beta voranzumelden. Das wird dann mit ziemlicher Sicherheit über die offizielle Webseite geschehen. Behaltet also die offiziellen Quellen im Auge.

Gibt es neue Inhalte in der Beta zu sehen? Ja, ihr könnt auf alle Inhalte aus der ersten Betaphase zugreifen. Wenn ihr Sojourn ausprobieren möchtet, ist das also kein Problem.

Außerdem werden weitere Inhalte spielbar gemacht. Darunter eine neue Karte und die Junker Queen, die erst kürzlich offiziell vorgestellt wurde.

Es lohnt sich, den Preload im Vorfeld zu starten, damit ihr nach dem Start der Betaphase direkt loszocken könnt. Der Preload wird voraussichtlich wenige Tage vor dem eigentlichen Start angeboten.

Die zweite Beta startet schon bald in „Overwatch 2“ © Blizzard

Was sagt ihr zu der Möglichkeit, „Overwatch 2“ schon vor Release testen zu können? Seid ihr im Hypemodus oder wartet ihr erst einmal den vollständigen Release ab? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns.

Mehr Infos zum Spiel findet ihr hier auf unserer Themenseite. Und hier gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu Diablo 4. Diesbezüglich wurde erst kürzlich der Totenbeschwörer enthüllt, der zum Launch ein Teil des Spiels wird.