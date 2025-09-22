Overwatch 2 – Neon Pulse Musikfestival exklusiv in China ab September 2025

Overwatch 2 bringt ein aufregendes neues Musikfestival-Event, das jedoch exklusiv für Spieler in China verfügbar sein wird. Dieses Event markiert einen weiteren Höhepunkt in der laufenden Saison 18 von Overwatch 2, die vor fast einem Monat begann und den neuesten Unterstützungshelden Wuyang in das wachsende Spieleraufgebot einführte. Auch eine Zusammenarbeit mit dem NBA-Superstar Luka Dončić ist Teil dieser Saison, die es dir ermöglicht, 77 Lootboxen über In-Game-Herausforderungen zu verdienen.

Neon Pulse Musikfestival in China

Warum ist das Neon Pulse Musikfestival nur in China verfügbar? Overwatch 2 plant ein großes In-Game-Event, das Neon Pulse Musikfestival, das jedoch nur in der chinesischen Version des Spiels ab dem 24. September 2025 live geht. Der Hauptbestandteil des Events ist das Rhythmus-Minispiel Rhythmwatch, das im Trailer des Events kurz gezeigt wird. Ein spezieller Festivalpass wird Teil des Events sein, ebenso wie fünf Skins im Neon Pulse-Design für Ashe, Juno, Mercy, Pharah und Sombra.

Der Grund, warum dieses Event ausschließlich chinesischen Spielern vorbehalten ist, bleibt unklar. Glücklicherweise werden die fünf Helden-Skins voraussichtlich als In-Store-Bundles auch für dich verfügbar sein. Dennoch sind viele Overwatch-Fans weltweit enttäuscht, da sie das unterhaltsam aussehende Rhythmusspiel und die anderen Battle-Pass-Belohnungen verpassen werden.

Skins und weitere Belohnungen

Welche Belohnungen sind weltweit verfügbar? Während das Neon Pulse Musikfestival exklusiv in China stattfindet, gibt es Hoffnung, dass einige der kleineren Neon Pulse-Kosmetika, die Teil des Festivalpasses sind, in den Shop-Bundles enthalten sein könnten. Fans müssen jedoch bis zum 24. September 2025 warten, um zu sehen, was genau enthalten ist oder ob es nur die fünf Skins sind, die zu ergattern sind.

Zusätzlich läuft das Persona 5 Phantom Thieves-Kollaborationsevent noch bis zum 29. September 2025, und das Spiel befindet sich mitten im Jubiläumsevent 2025, welches einen alten Spielmodus und Overwatch Classic wöchentlich bis zum 13. Oktober 2025 zurückbringt.

Zukünftige Entwicklungen

Was können wir in der neunzehnten Saison erwarten? Die neunzehnte Saison von Overwatch 2 ist für den 14. Oktober 2025 geplant. Du solltest in den kommenden Wochen auf neue Informationen achten, bevor die nächste Saison beginnt. Blizzard hat versprochen, dass es weitere spannende Inhalte geben wird, die die Community überraschen und erfreuen werden.

Wie stehst du zu den exklusiven Inhalten in Overwatch 2? Teile deine Gedanken und Eindrücke in den Kommentaren mit uns!