Outriders erscheint zum Release im Xbox Game Pass – aber mit Einschränkung

Wie nun hochoffiziell bestätigt wurde, nachdem es bereits vom Twitter-Account des Xbox Game Pass angeteasert wurde, erscheint der Loot-Shooter Outriders zum Release sogleich für den Xbox Game Pass. Allerdings wird es eine kleine Einschränkung geben, die sich auf die Plattform PC bezieht.

Outriders im Xbox Game Pass am Day One

Via Xbox-News wissen wir nun, dass der Teaser tatsächlich von Outriders handelte, die es final in der Meldung bestätigen. Doch es ist lediglich die Rede von den Konsolen, also Xbox One und Xbox Series X/S, sowie mobile Endgeräte, die über Android verfügen.

Spielbar im Xbox Game Pass ist es demnach zum Start am 1. April auf Konsolen, Smartphones und Tablets, doch von dem PC ist bislang noch keine Rede. Ob und wann „Outriders“ im Xbox Game Pass für den PC landet, ist noch nicht bekannt.

Was ist Outriders?

Bei „Outriders“ handelt es sich um einen Third-Person-Shooter mit Loot-Shooter-Mechaniken und RPG-Einlagen. Es ist also ein echter Genre-Hybrid. Das Spiel wird von People Can Fly entwickelt und Square Enix veröffentlicht.

Im Kern verfügen alle Charaktere über Spezialfähigkeiten, die auf ein actiongeladenes Gunplay abzielen. Zur Auswahl stehen vier Klassen, die alle unterschiedliche Skills mitbringen. Unterwegs darf dank Talentbaum dann weiter an den Fähigkeiten geschraubt werden. Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Ihr könnt es zu dritt im Koop spielen und dann entweder der Hauptgeschichte folgen oder euch in zahlreichen Nebenmissionen mit euren Freunden austoben. Kurz gesagt verschifft es euch inhaltlich auf den Planeten Enoch, auf dem die angestrebten Kolonien alles andere als von Erfolg gekrönt sind. Die mysteriöse Anomalie machte dem Ganzen wohl einen Strich durch die Rechnung und es ist nun an euch, die Geheimnisse hinter dieser Anomalie aufzudecken.

Der Releasetermin ist der 1. April 2021. Das Spiel erscheint regulär für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X. Möchtet ihr vor dem Kauf mehr über das Spiel erfahren, werft gerne vorab einen Blick in unsere Preview. Wir konnten es bereits testen und haben einen ersten Eindruck gewonnen:

