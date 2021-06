EM-Deal bei Otto: Diese Fernseher sind aktuell stark reduziert!

Auch bei diesem Smart TV profitiert ihr von dem neuen HDMI-Anschluss, der sich beim Spielen mit der PlayStation 5 oder Xbox Series X auszahlt. Aber auch Filme und Serien könnt ihr in sehr guter Qualität genießen und euch etwas Kinogefühl in die eigenen vier Wände holen.

Days of Play 2021 bei Otto mit vielen Angeboten: The Last of Us 2 für nur 24,99 Euro im Angebot!