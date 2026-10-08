Wer für die nächste Gaming-Session oder den Filmabend einen richtig großen Fernseher sucht, findet bei OTTO gerade zwei interessante Angebote. Sowohl ein 75-Zoll-Modell von Samsung als auch ein QNED-Fernseher von LG sind deutlich gegenüber ihrer unverbindlichen Preisempfehlung reduziert.

Besonders der Samsung GU75U7099HU fällt auf: Für 769 Euro bekommt ihr hier einen 4K-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von rund 189 Zentimetern. Wer etwas mehr ausgeben möchte, kann sich alternativ den LG 75QNED70B6A für 859 Euro anschauen.

Beide Geräte sind vor allem für Spieler interessant, die viel Bildschirmfläche für vergleichsweise wenig Geld suchen. Allerdings gibt es bei der Gaming-Ausstattung ein paar Einschränkungen.

Samsung GU75U7099HU: 75 Zoll für 769 Euro

Der Samsung GU75U7099HU gehört zur Crystal-UHD-Reihe des Herstellers und bietet eine 4K-Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln. Mit 75 Zoll eignet er sich besonders für größere Wohnzimmer, in denen genügend Abstand zum Bildschirm vorhanden ist.

Samsung setzt unter anderem auf den Crystal Prozessor 4K, HDR10+ und den integrierten Gaming Hub. Über diesen lassen sich unterstützte Cloud-Gaming-Dienste nutzen, teilweise sogar ohne angeschlossene Konsole. Welche Spiele verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Dienst und dessen Voraussetzungen ab.

Für PS5 und Xbox Series X stehen drei HDMI-Anschlüsse zur Verfügung. Die Bildwiederholrate beträgt allerdings nur 60 Hz. Wer hauptsächlich Spiele mit 60 Bildern pro Sekunde spielt, dürfte damit gut zurechtkommen. Für 120-Hz-Gaming ist dieses Modell dagegen nicht geeignet.

Der Samsung kostet bei OTTO derzeit 769 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.349 Euro. Mit 39,95 Euro Speditionsversand ergibt sich ein Endpreis von 808,95 Euro.

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LG 75QNED70B6A: 75-Zoll-QNED für 859 Euro

Eine Alternative ist der LG 75QNED70B6A. Auch dieser Fernseher bietet 75 Zoll und eine 4K-Auflösung, verwendet allerdings QNED-Technik mit MiniLED-Hintergrundbeleuchtung.

LG kombiniert das Display mit dem Smart-TV-System webOS 26. Zur Ausstattung gehören außerdem WLAN, Bluetooth und drei HDMI-Eingänge. Für Konsolenspieler sind Funktionen wie der Game Optimizer und ALLM interessant, mit denen sich die Darstellung auf Spiele abstimmen lässt.

Auch hier gibt es eine Einschränkung: Der Fernseher arbeitet mit 60 Hz. Wer einen Bildschirm speziell für hohe Bildraten und 120-fps-Spiele sucht, sollte sich deshalb eher bei entsprechend ausgestatteten OLED- oder MiniLED-Modellen umsehen.

Bei OTTO kostet der LG derzeit 859 Euro statt 1.499 Euro UVP. Mit 39,95 Euro Speditionsversand beträgt der Endpreis 898,95 Euro.

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Welcher Fernseher lohnt sich für Gaming mehr?

Zwischen den beiden OTTO-Angeboten liegen 90 Euro. Beide bieten eine große 75-Zoll-Bildfläche, 4K-Auflösung und grundlegende Gaming-Funktionen.

Der Samsung ist die günstigere Wahl, wenn ihr vor allem einen großen Fernseher für Streaming, Filme und gelegentliches Konsolenspielen sucht. Der LG bietet mit seiner QNED-MiniLED-Technik eine andere Display-Ausstattung, kostet dafür aber etwas mehr.

Für ambitionierte Spieler, die besonders viel Wert auf 120 Hz, variable Bildwiederholraten und eine möglichst geringe Reaktionszeit legen, wären andere Modelle die passendere Wahl.

Wie immer gilt: Vergleicht vor der Bestellung die genaue Modellnummer, den Endpreis inklusive Versand und die Verfügbarkeit. Gerade bei zeitlich begrenzten Aktionen können sich die Konditionen kurzfristig ändern.

Weitere Gaming- und Technikangebote findet ihr in unserem OTTO-Händler-Hub sowie in unserer laufend gepflegten Angebote-Übersicht.

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