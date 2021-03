Diese Spiele sind im Rahmen der Oster-Angebote bei Amazon reduziert!

Die Oster-Angebote bei Amazon bieten aktuell eine Vielzahl an Produkten zum reduzierten Preis. Egal ob ihr auf der Suche nach Gaming-Zubehör, Filmen oder weiteren Artikeln seid, dies ist eine tolle Gelegenheit, beim Einkaufen zu sparen.

Seit heute sind nun auch einige Spiele reduziert, die ihr den gesamten Aktionszeitraum lang zum günstigen Preis abstauben könnt! Da einzelne Spiele jedoch schnell ausverkauft sein können, solltet ihr trotzdem nicht zu lange warten.

Immortals Fenyx Rising

Den Anfang macht Immortals Fenyx Rising in der Limited Edition, die im Angebot für 39,99 Euro erhältlich ist. Zusätzlich zum Spiel bietet euch diese Version digitale Extras in Form eines Waffenpakets und besonderer Flügel. Kauft ihr das Spiel für PlayStation 4 oder Xbox One könnt ihr es später kostenlos für die Next-Gen-Konsolen upgraden.

© Ubisoft

Als wahlweise männlicher oder weiblicher Charakter namens Fenyx müsst ihr die Welt der Götter beschützen, die an die griechische Mythologie angelehnt ist. Kämpfe gegen mythische Gegner und das Lösen von Rätseln bringen Abwechslung in die Erkundung der riesigen Open World.

Watch Dogs Legion

Auch bei Watch Dogs Legion ist die Limited Edition im Rahmen der Oster-Angebote reduziert und für 29,99 Euro erhältlich. Zu dem Spiel an sich gibt es dabei das digitale Londoner-Systemkritiker-Paket mit drei verschiedenen Masken dazu.

© Ubisoft

Führt den Widerstand an und befreit London von der Unterdrückung des Überwachungsstaats. Militäreinheiten und ein Verbrechersyndikat stellen sich euch dabei ebenfalls in den Weg. Wie schon bei „Immortals Fenys Rising“ könnt ihr auch hier kostenlos auf die Next-Gen-Version upgraden.

Harvest Moon: Eine Welt

Wer statt epischen Kämpfen lieber den Alltag auf einer Farm erleben möchte, ist mit Harvest Moon: Eine Welt gut bedient. Das Spiel für Nintendo Switch gibt es aktuell für 36,99 Euro bei Amazon im Angebot.

© Rising Star Games/Natsume

Getreide ernten, die Tiere versorgen und mit den Nachbarn interagieren: Das Spiel funktioniert nach einem bewährten Konzept und bringt etwas Entschleunigung in euren Alltag. Aufgelockert wird das ganze durch eine übergeordnete Geschichte: Ihr müsst die Kraft der Erntegöttin zurückholen, die verschwunden ist, seitdem die Menschen die Natur nicht mehr wertschätzen.

Weitere Spiele der Oster-Angebote

Neben den vorgestellten Spielen sind unter anderem noch folgende Titel reduziert: