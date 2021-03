Neue Oster-Angebote: Gaming-Mäuse und Tastaturen bei Amazon reduziert!

Für Gaming-Fans bleiben die Oster-Angebote bei Amazon weiterhin spannend. Neben Videospielen selbst gibt es jetzt auch Peripherie von bekannten Marken wie Razer oder Logitech im Angebot!

Bis zu 40 Prozent könnt ihr aktuell beim Kauf sparen, weshalb ihr euch die Gelegenheit nicht entgehen lassen solltet. Über den Button gelangt ihr zum gesamten Peripherie-Angebot, hier stellen wir euch einige Artikel vor.

Logitech G PRO Wireless Gaming-Maus

Den Anfang macht eine Gaming-Maus von Logitech, deren Entwicklung auf einer Zusammenarbeit mit Spieler*innen basiert und daher optimal auf ihre Ansprüche ausgelegt ist. Die G Pro Wireless bekommt ihr aktuell zum Preis von 95,90 Euro.

© Logitech

Neben der kabellosen, schnellen Verbindung kann die Maus noch mit mehreren anpassbaren Tasten dienen, wodurch sie für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet ist. Der Akku hält bis zu 48 Stunden und durch den HERO 25K-Sensor sowie anpassbare DPI seid ihr ebenfalls bestens ausgestattet.

Razer Huntsman Tournament Edition Tastatur

Als Ergänzung bietet sich die Razer Huntsman Tastatur in der Tournament Edition an, die im Angebot zum Preis von 122,22 Euro erhältlich ist. Durch das schlanke Format eignet sich die Tastatur mit deutschem Layout auch sehr gut zum Mitnehmen für Turniere.

© Razer

Die Tastaturanschläge werden per Licht registriert, was beim Spielen für eine schnellere Reaktion sorgt. Außerdem sind die Tasten doppelt so lange haltbar wie bei gewöhnlichen mechanischen Tastaturen und behalten ihre Textur auch bei stärkerer Beanspruchung bei. Ergänzt wird das Ganze durch ein abnehmbares USB-Kabel zum leichteren Transport.

Razer Kraken Headset

Ein Klassiker unter den Headsets ist das Modell Kraken aus dem Hause Razer. Bei den Oster-Angeboten sind die Kopfhörer in mehreren Farben zu leicht unterschiedlichen Preisen erhältlich. Die klassische schwarze Variante bekommt ihr aktuell für 51,99 Euro.

© Razer

Das kabelgebundene Headset wird durch einen Klinkenstecker mit dem PC oder der Konsole verbunden und sorgt für einen tollen Sound. Die bequemen Ohrpolster sind zusätzlich mit einem kühlenden Gel ausgestattet, um langes Tragen komfortabler zu gestalten. Braucht ihr das Mikrofon gerade nicht, lässt es sich einfach wieder einziehen.

Weitere Oster-Angebote aus dem Bereich Peripherie

Neben den vorgestellten Produkten sind unter anderem folgende Artikel ebenfalls reduziert: