Ori and the Will of the Wisps ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

Passend zum fünfjährigen Jubiläum der Ori-Serie in diesen Jahr veröffentlicht iam8bit drei Ori Collector’s Editionen für Xbox One, Nintendo Switch und PC, die im Dezember 2020 ausgeliefert werden und jetzt exklusiv unter ori.iam8bit.com für 149,99 US-Dollar vorbestellt werden können.

Ori and the Will of the Wisps für die Switch erschienen

Zusätzlich bringt iam8bit gemeinsam mit Moon Studios und Microsoft Game Studios Ori and the Will of the Wisps digital auf Nintendo Switch. Die Fortsetzung von Ori and the Blind Forest ist ab sofort im Nintendo eShop für 29,99 Euro erhältlich sein.

Den offiziellen deutschen Nintendo Switch-Trailer der Ori-Serie haben wir euch im Folgenden eingebunden.

Ori Collector‘s Edition

Die Ori Collector‘s Edition wird weltweit verschickt. Darüber hinaus wird „Ori and the Will of the Wisps“ Smart Delivery auf Xbox-Konsolen unterstützen. Physische Standard-Editionen von „Ori and the Blind Forest“ und „Ori and the Will of the Wisps“ für Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

Die Collector‘s Edition enthält:

Ausklappbare Premium-Displaybox mit im Dunkeln leuchtenden Druck

Wunderschönes Kunstwerk im Buntglasstil

Flora & Fauna von Ori-Handbuch

Skizzenbuch mit seltenen Artworks

Kunstsammelkartenset

Emaillierter, im Dunkeln leuchtender Anstecker

Digitale Downloads der Soundtracks beider Titel, komponiert von Gareth Coker

Physische Switch-Editionen von Ori and the Will of the Wisps und Ori and the Blind Forest ohne Region-Lock und mit exklusiven, beidseitig bedruckten Cover Artworks