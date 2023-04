One Piece: Red – 14. Film jetzt bei Amazon vorbestellen – Preorder-Guide

Falls ihr es nicht mehr erwarten könnt, den neusten One Piece-Film zu schauen, haben wir an dieser Stelle gute Nachrichten für euch! Der 14. Film One Piece: Red erscheint in Deutschland auf Blu-ray und DVD.

Und das Startdatum ist jetzt bekannt, das neue Abenteuer wird hierzulande am 16. Juni 2023 veröffentlicht. Aber ihr könnt den Film schon jetzt in unterschiedlichen Editionen vorbestellen!

One Piece: Red – Welche Editionen des Films gibt es?

„One Piece: Red“ kommt insgesamt in drei verschiedenen Ausführungen. Darunter befindet sich die reguläre Standard-Version, die Limited Edition und die große Collector’s Edition. Und was diese Versionen zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Die reguläre Standard-Version enthält lediglich eine Blu-ray oder DVD mit dem Hauptfilm. Die Blu-ray startet bei 25,99€ und die DVD bei 19,99€.

Die Limited Edition enthält obendrein noch ein superschickes Steelbook, ein Poster zum Film und einen Einschuber. Der Preis liegt bei 29,99€ für die Blu-ray und 25,99€ für die DVD. Die Inhalte der Limited Edition umfassen:

Den Hauptfilm auf Blu-ray oder DVD

Ein Steelbook, passend zum Film in der roten Farbe

1x Poster

1x Aufsteller

Und dann wäre da noch die größte der Editionen, die Collector’s Edition, die mit sehr vielen Extras versehen wurde. Sie kostet 38,29€ und ist nur für Blu-ray erhältlich:

Den Hauptfilm auf Blu-ray oder DVD

Bigcase und Smallcase

Song-Booklet (mit Liedern)

2x Interviews

12x Artcards

1x Aufsteller

1x Poster

Worum geht es in One Piece: Red?

In „One Piece: Red“ trifft Monkey D. Ruffy auf eine alte Freundin, und zwar auf Shanks Tochter Uta. Auf der Musikinsel Elegia findet das Wiedersehen mit der bekanntesten Gesangsdiva der Welt bei ihrem ersten Livekonzert statt.

Aber nicht nur die Strohhutbande ist zu Besuch. Auch viele weitere Piraten und und die Marine sind vor Ort, um sich ihre zauberhafte Stimme anzuhören.

Im Laufe der Geschichte erfährt Uta, dass sie die Tochter des Piratenkaisers Shanks ist, und eines führt zum anderen. Uta singt von einer „neuen Ära, in der alle glücklich sind“. Aber was ist damit gemeint? Das werden wir spätestens am 16. Juni 2023 erfahren!

Wer hat den Film produziert? Der Film stammt von Toei Animation. Regie führte Goro Taniguchi, das Drehbuch stammt von Tsutomu Kuroiwanach und es handelt sich hierbei um eine Originalgeschichte von Eiichiro Oda.