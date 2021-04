In One Piece stellt das Haoushoku – grob übersetzt: Farbe des Königs – die mächtigste und gleichsam seltenste Form des Haki dar. Laut Schöpfer Eiichiro Oda ist nur jeder millionste Mensch in der Lage, die oftmals als Königshaki bezeichnete Kraft einzusetzen. Dass der Protagonist der Reihe, Monkey D. Ruffy, über diese Kraft verfügt, ist natürlich wenig überraschend, doch nun hat der Manga offenbart, dass ein weiteres Mitglied der Strohhut-Piratenbande Königshaki einsetzen kann.

One Piece: Dieser Strohhut verfügt ebenfalls über Königshaki

In Manga-Kapitel 1010 zu „One Piece“, das jüngst veröffentlicht wurde, geht ganz schön die Post ab, schließlich haben sich fast alle Kampfpaarungen gebildet, die Anführer der Allianz liefern sich einen heftigen Schlagabtausch mit den beiden Kaisern Big Mom und Kaido und selbst totgeglaubte Figuren wandern noch auf dem Kampfplatz umher und verbreiten Furcht und Schrecken. Doch was am Ende des Kapitels enthüllt wurde, stellt alle anderen Ereignisse locker in den Schatten.

Während die Alliierten versuchen, die beiden Kaiser voneinander zu trennen, um im Kampf gegen diese Monster bessere Karten zu haben, geht dem armen Ruffy scheinbar schon wieder die Luft aus und er liegt bewegungslos am Boden. Der perfekte Zeitpunkt für Kaido, seinem nervtötenden Widersacher ein für allemal den Gar auszumachen. Doch während der Kapitän der 100-Bestien-Piratenbande noch darüber nachdenkt, was er dem Strohhut alles antun könnte, stellt sich ihm niemand geringeres als Zorro entgegen.

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Natürlich wissen wir alle schon seit langem, dass Lorenor Zorro wirklich stark ist, schließlich ist er zusammen mit seinem Kapitän einer der 11 Supernovae und damit Mitglied der Schlimmsten Generation. Doch bei seinem Versuch, seinen Anführer zu schützen, geht er noch einmal über seine Grenzen hinaus und attackiert Kaido mit seiner unheilvollen Attacke Dämonischer Neunschwerter-Stil: Farce der Toten. Ein Angriff, der selbst den mächtigen und beinahe unverletzlichen Kaido eine schwere Wunde zufügt.

Dieser Umstand sorgt bei dem Kaiser für die Erkenntnis, dass Zorro ebenfalls über das Königshaki verfügt, wovon dieser jedoch nichts zu wissen scheint. Schwer verletzt und kurz vor dem Zusammenbrechen antwortet der ehemalige Piratenjäger, dass er nicht wisse, wovon Kaido da spricht. Dann verlassen ihn seine letzten Kräfte und es ist wiederum Ruffy, der nun seinem treuesten und ältesten Kameraden schützend zur Seite steht. Und zwar mit einer ganz neuen Technik.