In Eiichiro Odas Meisterwerk One Piece ist der vermeidliche Tod von einem Charakter selten das sprichwörtliche Ende. Relativ häufig kommt es vor, dass die entsprechende Figur doch noch irgendwie überlebt hat, gerettet wurde oder über bisher unbekannte Teufelskräfte verfügt, die dem Tod ein Schnippchen schlagen können.

Es sollte also nicht komplett überraschen, dass eines der jüngsten Manga-Kapitel nun bestätigt hat, dass ein großer Antagonist der Strohhüte noch immer lebt.

One Piece: Dieser Bösewicht ist einfach nicht tot zu kriegen

Um genau zu sein, hat der Manga zu One Piece sogar zwei Antagonisten wieder auferstehen lassen, denn wie sich in Manga-Kapitel 1008 herausgestellt hat, wollte Kanjuro, der Verräter unter den Akazaya, ebenfalls nicht im Dreck liegen bleiben. Der Charakter, von dem angenommen werden konnte, dass er längst besiegt sei, ist auf die unangenehmste Weise zurückgekehrt, die sich Fans von One Piece nur vorstellen konnten.

Statt sich einfach aus dem Staub zu machen hat der Samurai mit seiner Teufelskraft eine Kopie von Oden erschaffen und diese auf seine ehemaligen Kameraden gehetzt, die das falsche Spiel jedoch zum Glück durchschauen konnten. Wenn auch nicht ganz ohne Opfer. Doch so überraschend die Rückkehr von Kanjuro für viele auch gewesen sein mag, sein Comeback wurde von einem anderen Rückkehrer gehörig in den Schatten gestellt, und das obwohl einige Leser des Manga bereits mit so etwas gerechnet haben.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Die Rede ist von dem gegenwärtigen Shogun von Wa no Kuni, Kurozumi Orochi. Der Herrscher mit dem auffallend großen Kopf wurde vor einigen Kapiteln von seinem Verbündeten, dem Kaiser Kaido, verraten und enthauptet. Da Orochi jedoch über die Hebi Hebi no Mi verfügt, die es ihm erlaubt, sich in eine achtköpfige Schlange zu verwandeln, sahen viele Fans bereits eine Verbindung zur legendären Hydra und nahmen an, dass es nicht ganz so einfach sei einen Mann wie Orochi zu töten.

Und damit sollten sie Recht behalten haben, denn der Shogun ist sehr wohl noch am Leben und recht schlecht auf den Kaiser zu sprechen, der seinen Kopf vom Hals getrennt hat. Nur, dass Orochi nun leicht bis mittelschwer wahnsinnig wirkt, wie er durch das schwebende Schloss schleicht und einfach alles in Brand setzt. Dabei murmelt er vor sich hin, dass er einfach alles abfackeln wird und alle in der fliegenden Festung, aus der es kein Entkommen gibt, sterben müssen.