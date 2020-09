Offizielle Oculus Quest 2 Trailer geleakt, erste Specs bekannt

Seit Längerem werden Gerüchte zu einem Oculus Quest 2 und damit eine Fortsetzung von Facebooks VR-Reihe laut. Nun haben wir offenbar die Bestätigung, denn es sind zwei Trailer geleakt worden, die ziemlich eindeutig offizielles Material des Nachfolgermodells zu zeigen scheinen.

Leak: Offizielle Trailer zur Oculus Quest 2

Am 16. September 2020 soll eigentlich eine Facebook Connect stattfinden, die über künftige Virtual Reality- und AR-Produkte sowie zugehörige Features wie die VR-Kreativplattform Facebook Horizon informiert.

Möglicherweise waren für dieses Online-Event auch die beiden Trailer vorgesehen, die bereits jetzt im Internet aufgetaucht sind und die bis dato unangekündigte Oculus Quest 2 VR-Brille in Aktion zeigen:

Was kann die neue VR-Brille? In den Promovideos werden auch erste Informationen zu den Specs des Geräts bekannt gegeben, das offenbar wahlweise in Schwarz und in Weiß erhältlich sein wird. Die Brille hat hierbei ein ziemliches Upgrade im Vergleich zum Vorgänger erfahren:

Auflösung von 2K pro Auge

Mehr als 50 Prozent mehr Pixel als die Vorgänger-Brille

als die Vorgänger-Brille Facebooks hochauflösendste VR-Brille

Qualcomms Snapdragon XR2 -Chip, doppelt so schnell wie Vorgänger

-Chip, doppelt so schnell wie Vorgänger 6 Gigabyte RAM , zwei GB mehr als im Original

, zwei GB mehr als im Original 256 Gigabyte Speicher

kleiner und leichter als Vorgänger, Kopfband aus weichem Stoff

als Vorgänger, Kopfband aus weichem Stoff neue Touch-Controller mit verbesserter Ergonomie

mit unterstützt PC-Verbindung Oculus Link durch USB-Kabel

Release der Oculus Quest 2 in Deutschland?

Ob und wann die Brille hierzulande erscheint, ist nicht nur wegen der bislang fehlenden offiziellen Ankündigung fragwürdig. Der Verkauf der originalen Oculus-Brillen wurde kürzlich, wahrscheinlich durch die notwendige Kopplung der VR-Geräte mit einem Facebook-Account, in Deutschland eingestellt.

Inwiefern der Verkaufsstop jedoch tatsächlich datenschutzrechtliche Hintergründe hat, ist nach wie vor nicht bekannt, demnach ebenso wenig wie sich dieser Verkaufsstopp auf zukünftige Geräte von Facebook, wie die geleakte Oculus Quest 2, auf dem deutschen Markt auswirkt.