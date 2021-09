Großer Nvidia-Leak gibt Hinweise auf God of War für PC, GTA-Trilogie und mehr

Immer sind Gerüchte zu neuen Spielen im Umlauf, aber nur selten kommen sie aus einer so vermeintlich verlässlichen Quelle, wie dieses Mal. Denn jetzt hat jemand auf die komplette Datenbank von Nvidias Service GeForce Now zugegriffen und konnte dort unangekündigte Spiele entdecken.

Entwickler greift auf die Datenbank von Nvidia zu

Der Entwickler Ighor July wollte herausfinden, welche Spiele wirklich Geforce Now unterstützen, da es über Umwege möglich war, offiziell nicht kompatible Titel abzuspielen. Seine Entdeckungen auf der Datenbank von Nvidia teilte er dabei mit einem Video:

Eine technische Erklärung, wie er genau die Datenbank von Geforce Now ausgelesen hat, lest ihr in seinem Blog. Es gibt eine Möglichkeit, auf den Proxy-Server von Ighor selbst zuzugreifen und durch die Datenbank von Geforce Now zu stöbern. Beachtet jedoch dabei, dass ihr damit nur selbst recherchieren könnt, welche Spiele Nvidia für den Service angelegt hat. Es gibt keine Möglichkeit, die Spiele über den Proxy-Server zu spielen.

Das sind die interessantesten Entdeckungen aus dem Nvidia-Leak

Doch kommen wir zum wichtigsten Punkt, denn die Liste, die Ighor finden konnte, beinhaltet sowohl einige Spiele, die länger als Gerücht bekannt sind aber andere, die so noch komplett unbekannt waren.

God of War für PC? Eins der größten Spiele ist die PC-Portierung zu God of War aus dem Jahre 2018. Schon länger ist das Gerücht im Raum, dass das Actionspiel bald auf dem PC spielbar sein wird. Was den Leak aber etwas glaubwürdiger macht, ist die Produktseite:

God of War wird als vollwertige Produktseite auf dem Proxy-Server angezeigt, samt Screenshots. ©YouTube: IGHOR

Denn es wurden andere PS4- und PS5-Exclusives entdeckt, wie Returnal, Sackboy: A Big Adventure oder Ghost of Tsushima. Jedoch hat nur „God of War“ bereits eine vollwertige Einbindung in den Klienten von Geforce Now sowie einen Steam-Button. Es könnte also sein, dass da vielleicht schon bald ein PC-Port rund um das Abenteuer von Kratos bevorsteht.

Wii-Spiele über Nvidia Shield spielbar? Eine der etwas kurioseren Entdeckungen ist ein Port von New Super Mario Bros. Wii sowie eine eigene Produktseite für den GameCube- und Wii-Emulator Dolphin. Die beiden Sachen haben aber nichts miteinander zu tun und es wurden nicht, wie im Video behauptet, illegale Versionen von Wii-Spielen von Nvidia-Entwicklern hinzugefügt.

Tatsächlich gab es offiziell mehrere Wii-Spiele für das Nvidia Shield. Aber nur in China. ©Nvidia/Reddit

Denn bei der Seite von „New Super Mario Bros Wii“ handelt es sich um einen ganz offiziellen Port aus dem Jahre 2017, den Nvidia in Zusammenarbeit mit Nintendo erstellt hat. Es wurden gleich mehrere Wii-Spiele für das Nvidia Shield veröffentlicht. Das hat aber kaum jemand mitbekommen, da es die Spiele nur in China für das Shield gab. Es macht also Sinn, dass diese Spiele auf dem Server zu finden sind, jedoch handelt es sich dabei um ganz offizielle Portierungen.

Einige weitere Spiele, die im Leak entdeckt wurden:

GTA Trilogy Remaster

Demon’s Souls für PC

Injustice 3: Gods Will Fall

Total War 9

Helldivers 2

Halo 5: Guardians für PC

Crash Team Racing Nitro-Fueled für PC

Final Fantasy 9 Remastered

Final Fantasy 7 Remake

BioShock Remaster mit Raytracing

Resident Evil 4 Remake

Kingdom Hearts 4

Crysis 4

Bayonetta 3 für PC

Titanfall 3

Half-Life 2 Remastered

Gears of War 6

Das sagt Nvidia zum Leak

Nvidia äußerte sich mittlerweile ganz offiziell zu dem Leak und gab folgendes Statement (via wccftech.com):

„Nvidia hat die unauthorisierte Veröffentlichung der Liste mit veröffentlichten und spekulativen Spielen verfolgt. Diese wurde für interne Zwecke verwendet. Alle erwähnten Titel sind weder eine Bestätigung noch eine Ankündigung eines Spiels. Nvidia hat direkt den Zugriff auf die Liste geschlossen. Es wurden keine geheimen Spiele-Builds oder persönliche Informationen veröffentlicht.“

Demnach waren also die meisten Produktseiten nur für interne Zwecke angelegt und bestätigen keins der Spiele. Warum das überhaupt alles passieren konnte, liegt ein wenig an der Pandemie, die mehr und mehr Firmen sowie Entwicklerteams gezwungen hat, im Home Office zu arbeiten.

Als Business zu Business Lösung bot sich da Nvidia Geforce Now an, um Test-Builds von Spielen einfacher im gesamten Team über Streaming zu teilen. Es gibt natürlich keine Bestätigung, welche der Produktseiten nur angelegt wurden und bei welchen wirklich etwas dahinter steckt.

Abschließend ist der Leak mehr ein interessanter Blick darauf, wie Firmen ebenfalls mit Gerüchten arbeiten und Spiele dazu bereits in ihrem System hinterlegen. Auch wenn einige der Titel bestimmt noch erscheinen werden, sollte die Liste nicht als ultimativer Guide gesehen werden, der zeigt, welche Spiele in den nächsten Jahren in Entwicklung sind.