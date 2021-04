Nintendo Switch Lite erscheint im Mai in einer neuen Farbe: Release und Preis

Die Nintendo Switch Lite gibt es bereits in den Farben Koralle, Gelb, Grau und Türkis. Im nächsten Monat findet eine weitere Farbvariante in das Line-up: ein tiefschönes Blau. Damit hebt sich das neue Exemplar der Handheld-Konsole deutlicher von seinen Pastell-Kollegen ab, bietet allerdings keine neuen Features.

Alles Infos zur blauen Switch Lite: Release & Preis

Wann erscheint die blaue Version? Das neue Exemplar wird am 7. Mai europaweit auf den Markt gebracht. Kurz zuvor, am 30. April, feiert außerdem New Pokémon Snap seinen Release exklusiv auf den Nintendo Switch-Konsolen. Perfektes Timing also, um direkt mit dem neuen Modell auf Pokémon-Fotosafari zu gehen. Oder ihr wartet noch bis zum 21. Mai, an diesem Tag wird das Mii-Abenteuer Miitopia veröffentlicht.

So sieht die blaue Version der Switch Lite aus – fast ein bisschen Retro. © Nintendo

Wie viel kostet die blaue Switch Lite? Die neue Variante der Nintendo Switch Lite kostet genau so viel wie seine anderen Farbkumpels und kann für rund 199 Euro bei verschiedenen Händler erstanden werden. Eine Vorbestellung ist bislang jedoch nicht möglich. Sobald es soweit ist, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

Was ist das besondere an der Nintendo Switch Lite?

Mit dem Lite-Modell der Switch erhaltet ihr eine günstigere und kompaktere Version der Hybrid-Konsole. Sie ist kleiner und leichter und kann deshalb nur im Handheld-Modus verwendet werden. Dennoch bleibt eine Vielzahl an Spielen übrig, die auf dem Leichtgewicht gespielt werden können. Einen Vergleich mit der großen Schwester findet ihr hier:

