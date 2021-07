Nintendo Switch: Joy-Con-Drift kann anscheinend extrem einfach repariert werden

Joy-Con-Drift bezeichnet ein Problem, das leider wohl die meisten Nintendo Switch-Besitzer*innen kennen. Eigentlich berührt ihr die Analog-Sticks der Joy-Con gar nicht, sie registrieren aber trotzdem einen Input. Dann bewegt sich die Spielfigur oder der Menü-Cursor wie von Geisterhand ganz von allein. Aber jetzt sieht es so aus, als hätte ein YouTuber die Lösung für das Problem gefunden und sie wirkt extrem simpel.

Joy-Con-Drift kann womöglich mit einem simplen Stück Pappe gefixt werden

Darum geht’s: Nicht nur, aber vor allem auch die Joy-Con der Nintendo Switch sind von dem Problem betroffen, das mit der Zeit aufkommen kann. Dann läuft eure Spielfigur gerne mal in den Abgrund oder ihr schmeißt aus Versehen ein wichtiges und teures Item weg. Das ist natürlich ärgerlich und dementsprechend fallen auch die Reaktionen der Betroffenen aus. Nintendo hat sich sogar schon eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingehandelt und sah sich mehreren Klagen ausgesetzt.

Was dagegen tun? Wer unter Joy-Con-Drift leidet, kann seine Nintendo Switch-Controller kurzerhand an Nintendo schicken. Sofern ihr noch einen Anspruch auf Garantie habt, werden die Joy-Con entweder repariert oder ersetzt. Ihr könntet das Problem aber natürlich auch selbst in die Hand nehmen, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt.

Aber Vorsicht! Wer seine Hardware aufschraubt, sollte nicht nur über das nötige Geschick und Know-How verfügen und sich seiner oder ihrer Sache sehr sicher sein. Ihr verliert auch sämtliche Garantie-Ansprüche und lauft natürlich Gefahr, etwas kaputt zu machen, was vorher noch funktioniert habt.

So kann der Joy-Con-Drift wohl repariert werden: Offenbar gibt es einen kleinen, aber feinen Trick, mit dessen Hilfe sich der Joy-Con-Drift aus der Welt schaffen lässt. YouTuber VK’s Channel zeigt in einem neuen Video, wie nur mit Hilfe eines kleinen Stücks Plastik oder Pappe der Joy-Con repariert werden kann.

Das Ganze hat wohl mit Abnutzungserscheinungen zu tun und damit, dass der Analog-Stick beziehungsweise dessen Halterung nicht mehr richtig sitzen. Demnach kommt nicht der benötigte Kontakt zustande. Fügt ihr an der richtigen Stelle aber ein Stück Pappe ein, das einen Millimeter dick ist, sollte das ausreichen, um den nötigen Druck herzustellen.

Traut ihr euch zu, an euren Joy-Cons rumzubasteln? Habt ihr den Trick ausprobiert und falls ja: Funktioniert’s? Schriebt es uns in die Kommentare.