PS5 – DualSense-Controller von Stick-Drift-Problem betroffen

Die Nintendo-Community beklagt sich schon seit Jahren über ein Problem mit den Joy-Cons der Nintendo Switch. Wie es aussieht, ereilt die PlayStation-Community nun mit der PlayStation 5 ein ähnliches Schicksal mit dem DualSense, der eine ähnliche Technik wie die Joy-Cons verwendet.

Im Grunde gab es das sogenannte Stick-Drift-Problem bereits bei der PS4 oder der Xbox One, doch bei den Joy-Cons fiel es stärker und häufiger ins Gewicht.

Was ist das Stick-Drift-Problem?

Kurz zur Erklärung, was Stick-Drift eigentlich ist: Man spricht im Englischen von „stick drift“, wenn der Joystick, mit dem wir uns normalerweise vorwärts bewegen, unberührt bleibt und dennoch eine Bewegung stattfindet. Heißt also, dass das Spiel im Grunde keinen Input vernehmen dürfte, aber da die Technik im Inneren der Joysticks fehlerhaft ist, denkt das Spiel, dass eine Eingabe vorliegt. Der Controller driftet also sozusagen von alleine. Charaktere bewegen oder drehen sich dann zumeist ganz leicht.

Dieser Fehler kommt häufiger bei Controllern vor, die schon etwas in die Jahre gekommen sind.

Doch nicht nur bei älteren Controllern kommt es vor. Wenn ein Controller beschädigt ist, kann dieses technische Phänomen auch schon viel früher eintreten.

So ist es jüngst beim DualSense-Controller von Redditor Verity21 passiert. Der Controller ist kaum ein Monat alt und schon wird der User vom Stick-Drift-Problem geplagt:

Es ist außerdem kein Einzelfall. Auch DopeOxide16 ist von dem Problem betroffen und zeigt in einem Video auf, wie sein Dualsense „driftet“:

Bemerkenswert an der Sache ist nicht nur, dass dies bei einem Käufer nun nach rund einem Monat eintrat. Viel wichtiger an der Meldung ist die Erkenntnis, dass das beim DualSense überhaupt auftreten kann. Viele hofften auf eine finale Lösung des Problems, dass das Stick-Drift-Problem mit der Next-Gen ausgemerzt würde. Doch dies scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein.

Das ist aber auch relativ nachvollziehbar, denn die Technik der Sticks hat sich im Detail kaum verändert, wie der Blick ins Innere des DualSense-Controller zeigt.

Falls euer Charakter also irgendwann ungewollt in eine Richtung rennt, ohne dass ihr es beeinflusst, führt euch vor Augen, dass ihr keine Superkräfte habt und den Charakter nicht mit euren Gedanken steuert. Der Controller hat lediglich einen Schaden.

